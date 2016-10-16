«Урал» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск
В
воскресенье в матче десятого тура чемпионата России сыграют «Урал» из Екатеринбурга
и «Зенит» из Санкт-Петербурга.
Их
матч пройдет в Екатеринбурге и начнется в 14:00 по московскому времени.
«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
После девяти игр у «Урала» было девять очков. Этот клуб занимал 11-е место в турнирной таблице РФПЛ. У «Зенита» было 19 очков. Клуб из Санкт-Петербурга шел вторым.
Матч
Место и дата
16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически