«Урал» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск

В воскресенье в матче десятого тура чемпионата России сыграют «Урал» из Екатеринбурга и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Екатеринбурге и начнется в 14:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После девяти игр у «Урала» было девять очков. Этот клуб занимал 11-е место в турнирной таблице РФПЛ. У «Зенита» было 19 очков. Клуб из Санкт-Петербурга шел вторым.