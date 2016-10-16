Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Сент-Луис3 : 2Рейнджерс
Футбол  Урал- : -Зенит
Хоккей  СКА- : -Витязь
Хоккей  Чикаго5 : 3Нэшвилл
Футбол  Оренбург- : -Томь
Футбол  Арсенал Тула- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Урал» - «Зенит». Начало текстовой трансляции – 14:00 мск

Андрей Петухов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В воскресенье в матче десятого тура чемпионата России сыграют «Урал» из Екатеринбурга и «Зенит» из Санкт-Петербурга.

Их матч пройдет в Екатеринбурге и начнется в 14:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После девяти игр у «Урала» было девять очков. Этот клуб занимал 11-е место в турнирной таблице РФПЛ. У «Зенита» было 19 очков. Клуб из Санкт-Петербурга шел вторым.

Матч

Урал - Зенит

Место и дата

16 октября 14:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Двусмысленный «Спартак», двусмысленный приговор… Колонка Юрия ЦыбаневаДвусмысленный «Спартак», двусмысленный приговор… Колонка Юрия ЦыбаневаВ субботу на «Открытии Арене» давали футбол с двойным дном.«Оренбург» - «Томь». Начало текстовой трансляции – 16:30 мскВ воскресенье в матче десятого тура чемпионата России сыграют «Оренбург» и «Томь».«Арсенал» - «Краснодар». Начало текстовой трансляции – 19:00 мскВ воскресенье в матче десятого тура чемпионата России сыграют тульский «Арсенал» и «Краснодар».Олег Корнаухов: Гордюшенко может стать ведущим игроком ЦСКАБывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что полузащитник армейского клуба Астемир Гордюшенко со временем может стать одним из лидеров команды.Дмитрий Булыкин: Матч с ЦСКА покажет, насколько глубок кризис в «Локомотиве»Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что встреча 11-го тура РФПЛ против московского ЦСКА покажет, насколько глубок кризис в стане железнодорожников.РФПЛ. 10-й тур. «Урал» - «Зенит», «Арсенал» - «Краснодар» и другие матчиРезультаты матчей 10-го тура чемпионата России по футболу.Андрей Червиченко: У нас идет соревнование, кто лучше договорится с судьейБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о победе московского «Спартака» над «Ростовом» в матче десятого тура РФПЛ (1:0).Тимофей Калачев: «Спартак» поплакал после «Зенита» - и красно-белым помоглиПолузащитник «Ростова» Тимофей Калачев после поражения от «Спартака» в гостевом матче РФПЛ высказал мнение, что красно-белые слабее ростовчан как команда, об этом свидетельствует представительство игроков в сборных своих стран.«Играли лучше «Спартака», но судья сделал свое дело»«Играли лучше «Спартака», но судья сделал свое дело»После матча футболисты «Ростова» критиковали судей, а игроки «Спартака» доказывали, что все удаления были справедливы.Алексей Николаев: Я, как действующий арбитр, не буду давать оценку коллегамИсполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев рассказал, что не будет оценивать публично работу арбитров РФПЛ.Массимо Каррера: После гола мы немного растерялисьГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после матча против «Ростова» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.Закон сохранения вещества. Почему «Ростов» не должен жаловаться на судействоЗакон сохранения вещества. Почему «Ростов» не должен жаловаться на судейство«Советский спорт» объясняет, почему футболисты и тренеры «Ростова» не должны предъявлять претензии к работе судьи в матче со «Спартаком».«Спартаку» подсуживали? Разбор спорных моментов матча с «Ростовом»«Спартаку» подсуживали? Разбор спорных моментов матча с «Ростовом»Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал ключевые судейские решения матча 10-го тура РФПЛ «Спартак» – «Ростов» (1:0).Денис Глушаков: Калачев сказал, что «Спартак» слабее? Пусть говоритПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о победе над «Ростовом» (1:0) в матче 10-го тура РФПЛ.Роман Зобнин: Красная карточка стопроцентная, рука до сих пор болитПолузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о победе над «Ростовом» в матче 10-го тура РФПЛ.Александр Гацкан: «Ростов» играл лучше, но судья сделал свое делоПолузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал, что думает о судействе в матче со «Спартаком» (0:1).«Все видели это судейское представление». Что говорили тренеры после матча«Все видели это судейское представление». Что говорили тренеры после матчаГлавные тренеры «Спартака» и «Ростова» после матча 10-го тура РФПЛ, в котором москвичи оказались сильнее – 1:0.Без Промеса, Безбородов. Как «Спартак» обыграл «Ростов»Без Промеса, Безбородов. Как «Спартак» обыграл «Ростов»«Советский спорт» рассказывает о победе «Спартака» над «Ростовом» (1:0) в матче 10-го тура российской премьер-лиги.Иван Данильянц: Сегодня было настоящее судейское представлениеГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал судейство в матче 10-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1).Иван Данильянц: Содержание игры «Ростова» было на высотеГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча со «Спартаком» . В матче 10-го тура РФПЛ москвичи победили со счетом 1:0.

Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение