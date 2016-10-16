«Оренбург» - «Томь». Начало текстовой трансляции – 16:30 мск

В воскресенье в матче десятого тура чемпионата России сыграют «Оренбург» и «Томь».

Их матч пройдет в Оренбурге на стадионе «Газовик» и начнется в 16:30 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После девяти игр у «Оренбурга» было четыре очка. Этот клуб занимал последнее, 16-е место в турнирной таблице. У «Томи» было восемь очков. Она шла 12-й.