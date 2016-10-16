«Арсенал» - «Краснодар». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

В воскресенье в матче десятого тура чемпионата России сыграют тульский «Арсенал» и «Краснодар».

Их матч пройдет в Туле на стадионе «Арсенал» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После девяти игр у «Арсенала» было семь очков. Клуб из Тулы занимал 14-е место в турнирной таблице. У «Краснодара» было 15 очков. «Быки» шли шестыми.