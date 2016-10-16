СКА – «Витязь». Начало текстовой трансляции – 17:00 мск

В воскресенье в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и подмосковный «Витязь».

Их матч пройдет в Санкт-Петербурге и начнется в 17:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 21 матча у СКА было 51 очко. Армейцы лидировали в турнирной таблице Западной конференции. У «Витязя» после 19 игр было 31 очко. Подмосковный клуб на Западе шел восьмым.