Петерис Скудра: Рад, что смогли шесть голов забить
Главный тренер «Торпедо» Петерис Скудра прокомментировал победу нижегородцев над новокузнецким «Металлургом».
- Мы очень серьезно готовились. Знали, что команда соперника быстрая и очень неплохо играет на контратаках. Поэтому игровая дисциплина была очень важна сегодня, чтобы кто-то не подумал, что можно выиграть малой кровью. Хорошо, что сумели шестьдесят минут сыграть очень ровно. Рад, что смогли шесть голов забить и что забили в большинстве, голы нам даются непросто. Послезавтра новый матч, будем стараться взять в него все лучшее из сегодняшнего, - цитирует Скудру официальный сайт «Торпедо».
Напомним, хоккеисты «Торпедо» уверенно переиграли новокузнецкий «Металлург» со счетом 6:1.
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Матч
Торпедо - Металлург Нк - 6:1 (2:1, 4:0, 0:0)
Голы:
Мусин (Лямкин), 12:02 (0:1). Шуленин (Жердев), 17:20 (1:1). Лофквист (Даугавиньш, Сёмин), 18:49 (2:1). Осипов 27:41 (3:1). Егоршев (Эштон), 28:12 (4:1). Даугавиньш (Потапов), 33:42 (5:1 - бол.). Эштон (Жердев, Шураков), 39:51 (6:1 - бол.).
Место и дата
15 октября 17:00, Нагорный, Онлайн-трансляция