Ибрагим Цаллагов: Нам стыдно перед болельщиками за поражение от «Рубина»
Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями после матча против «Рубина» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.
«Мы не забили свои голы, а
пропустили глупые, можно сказать. Но в футболе это решающее – кто забивает, тот
побеждает. Спасибо болельщикам, что приехали поддержать нас из Самары. Часто
казалось, что мы дома играем. Стыдно перед ними за такой результат. Сегодня
уступили только в реализации моментов», - цитирует Цаллагова «Р-Спорт».
Счет
в матче на 38-й минуте открыл нападающий казанской команды Максим Канунников.
На 52-й минуте Рубен Рочина увеличил отрыв «Рубина». Спустя минуту Жонатас
поставил точку в матче, забив третий мяч встречи.
После
этой игры казанцы расположились на десятой строчке с 12-ю очками, а команда из
Самары занимает 15-е место, имея в активе шесть очков.
В следующем туре подопечные Хавьера Грасии отправятся в Грозный, где 22 октября сыграют с «Тереком», а «Крылья» днем ранее примут тульский «Арсенал».
Матч
Рубин - Крылья Советов - 3:0 (1:0)
Голы
Канунников 38 (1:0). Рочина 52 (2:0). Жонатас 53 (3:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Цакташ, Мвила, Ткачук, Рочина (Жемалетдинов, 81), Жонатас (Девич, 76), Канунников (Лестьенн, 86)
Крылья Советов: Лория, Таранов, Надсон, Ятченко, Родич, Концедалов (Божин, 73), Цаллагов, Бато (Паскуато, 73), Молло, Ткачёв (Чочиев, 87), Корниленко
Предупреждения:
Бауэр, 50 - Ткачёв, 43; Таранов, 80; Корниленко, 82
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Казань Арена, Текстовая трансляция