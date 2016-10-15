Ибрагим Цаллагов: Нам стыдно перед болельщиками за поражение от «Рубина»

Защитник «Крыльев Советов» Ибрагим Цаллагов поделился впечатлениями после матча против «Рубина» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда уступила со счетом 0:3.

«Мы не забили свои голы, а пропустили глупые, можно сказать. Но в футболе это решающее – кто забивает, тот побеждает. Спасибо болельщикам, что приехали поддержать нас из Самары. Часто казалось, что мы дома играем. Стыдно перед ними за такой результат. Сегодня уступили только в реализации моментов», - цитирует Цаллагова «Р-Спорт».

Счет в матче на 38-й минуте открыл нападающий казанской команды Максим Канунников. На 52-й минуте Рубен Рочина увеличил отрыв «Рубина». Спустя минуту Жонатас поставил точку в матче, забив третий мяч встречи.

После этой игры казанцы расположились на десятой строчке с 12-ю очками, а команда из Самары занимает 15-е место, имея в активе шесть очков.

В следующем туре подопечные Хавьера Грасии отправятся в Грозный, где 22 октября сыграют с «Тереком», а «Крылья» днем ранее примут тульский «Арсенал».