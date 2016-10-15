Юрий Калитвинцев: Такой команде, как «Факел» проиграть не зазорно
Главный тренер «Динамо»
Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своих подопечных от «Факела» (2:3)
в матче 17-го тура ФНЛ.
- Хотел бы поздравить «Факел», город Воронеж, своего коллегу Павла Гусева с победой, - начал Калитвинцев. - С Павлом Пантелеевичем меня связывает давняя дружба, в свое время я играл под его началом. Он может простить что угодно, но только не халатное отношение к команде, за которую ты играешь. Поэтому я предполагал, как наш соперник будет сегодня играть, и как будет складываться поединок. Знал, что «Факел» проявит характер, но в этом компоненте мы им не уступили.
Сама игра была очень интересной, как со стороны тренерских идей, так и с точки зрения атмосферы. Конечно, если не брать в расчет инцидент, который имел место на трибунах. Раз «Факел» забил на один мяч больше, значит, они и заслужили сегодня победу. Моменты у нас были, но за моменты, как я уже не раз говорил, три очка не дают. Претензий к игрокам у меня нет – они проявили агрессию, имели территориальное преимущество. Словом, старались сделать все возможное. Не преуспели только в самом главном.
Сократилось отставание от наших преследователей. Мы не делаем из
этого трагедии, тем более, что такой команде, как «Факел» проиграть не зазорно.
Тем не менее, выводы мы сделаем и будем двигаться дальше.
Несмотря на поражение, московский клуб сохранил первую строчку таблицы с 39 очками. В следующем туре футболисты «Динамо» 22 октября примут саратовский «Сокол».
Матч
Голы
Панченко 8 (0:1). Бирюков 30 (1:1). Шахов 86 (2:1).
Состав
Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Багаев, Бурнаш, Иванов, Мурнин, Соловьёв (Козлов, 89), Альшин (Рылов, 90), Бирюков, Саталкин (Болов, 90)
Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Хольмен, Рыков, Соснин, Катрич (Бюттнер, 87), Зотов (Луценко, 90), Панченко, Бечирай, Маркелов
Предупреждения:
нет - Рыков, 24; Зотов, 57; Маркелов, 85
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция