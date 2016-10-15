Юрий Калитвинцев: Такой команде, как «Факел» проиграть не зазорно

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение своих подопечных от «Факела» (2:3) в матче 17-го тура ФНЛ.

- Хотел бы поздравить «Факел», город Воронеж, своего коллегу Павла Гусева с победой, - начал Калитвинцев. - С Павлом Пантелеевичем меня связывает давняя дружба, в свое время я играл под его началом. Он может простить что угодно, но только не халатное отношение к команде, за которую ты играешь. Поэтому я предполагал, как наш соперник будет сегодня играть, и как будет складываться поединок. Знал, что «Факел» проявит характер, но в этом компоненте мы им не уступили.

Сама игра была очень интересной, как со стороны тренерских идей, так и с точки зрения атмосферы. Конечно, если не брать в расчет инцидент, который имел место на трибунах. Раз «Факел» забил на один мяч больше, значит, они и заслужили сегодня победу. Моменты у нас были, но за моменты, как я уже не раз говорил, три очка не дают. Претензий к игрокам у меня нет – они проявили агрессию, имели территориальное преимущество. Словом, старались сделать все возможное. Не преуспели только в самом главном.

Сократилось отставание от наших преследователей. Мы не делаем из этого трагедии, тем более, что такой команде, как «Факел» проиграть не зазорно. Тем не менее, выводы мы сделаем и будем двигаться дальше.

Несмотря на поражение, московский клуб сохранил первую строчку таблицы с 39 очками. В следующем туре футболисты «Динамо» 22 октября примут саратовский «Сокол».