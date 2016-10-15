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Григорий Панин: Самое главное, ЦСКА удалось вытащить игру

Андрей Ефимов
Источник:  Чемпионат.comКомментарии

Защитник ЦСКА Григорий Панин прокомментировал победу армейцев над рижским «Динамо».

- Матч получился тяжёлым, было достаточно много борьбы, мы где-то совершали ошибки. Самое главное, ЦСКА удалось вытащить игру, команда сработала слаженно. Когда переламываются неудачные серии, это говорит о характере, о коллективе. Никто не хочет проигрывать — отсюда такой результат. Был ли у нас разговор по душам? У каждого есть самолюбие, и каждый сам понимает, что не так.

Сейчас нам важна каждая игра и каждая победа. С ЦСКА все соперники выходят, как на последний бой. «Динамо» удивило тем, что игра давалась нелегко. А так, у нас нет проходных матчей», — рассказал Панин «Чемпионату».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу московских армейцев.

ЦСКА набрал 50 очков и занимает второе место в Западной конференции. У «Динамо» 11 очков и последнее место в турнирной таблице.

КХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

ЦСКА - Динамо Р - 3:2 (1:1, 1:1, 1:0)

Голы:

Энлунд 10:38 (1:0). Дарзиньш (Маллен), 17:51 (1:1 - мен.). Основин (Панин, Науменков), 35:36 (2:1). Редлихc М. (Редлихс), 36:06 (2:2). Муршак (Киселевич, Основин), 56:57 (3:2).

Место и дата

15 октября 17:00, ЛДС ЦСКА, Онлайн-трансляция


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