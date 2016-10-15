Григорий Панин: Самое главное, ЦСКА удалось вытащить игру

Защитник ЦСКА Григорий Панин прокомментировал победу армейцев над рижским «Динамо».

- Матч получился тяжёлым, было достаточно много борьбы, мы где-то совершали ошибки. Самое главное, ЦСКА удалось вытащить игру, команда сработала слаженно. Когда переламываются неудачные серии, это говорит о характере, о коллективе. Никто не хочет проигрывать — отсюда такой результат. Был ли у нас разговор по душам? У каждого есть самолюбие, и каждый сам понимает, что не так.

Сейчас нам важна каждая игра и каждая победа. С ЦСКА все соперники выходят, как на последний бой. «Динамо» удивило тем, что игра давалась нелегко. А так, у нас нет проходных матчей», — рассказал Панин «Чемпионату».

Напомним, матч регулярного чемпионата КХЛ между ЦСКА и рижским «Динамо» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу московских армейцев.

ЦСКА набрал 50 очков и занимает второе место в Западной конференции. У «Динамо» 11 очков и последнее место в турнирной таблице.

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