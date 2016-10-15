Крэйг Вудкрофт: В буллитах может случиться все, и сегодня повезло нам

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от игры своей команды в матче с «Северсталью».

- В первую очередь, поздравляю Александра с тем, что его команда провела отличный матч сегодня. В игре было много подъемов и падений. Мы хотели начать мощно, но игра для нас стартовала очень невыразительно. Благодаря нашему упорству, мы смогли отыграться во втором периоде. Третий период прошел также в формате «качелей». Любая команда могла выиграть в любую минуту. В буллитах может случиться все, и сегодня повезло нам. Это был тяжелый матч, - рассказал Вудкрофт официальному сайту минской команды.

Напомним, хоккеисты минского «Динамо» на выезде одержали волевую победу по буллитам над «Северсталью» со счетом 4:3.

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