Крэйг Вудкрофт: В буллитах может случиться все, и сегодня повезло нам
Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт поделился впечатлениями от игры своей команды в матче с «Северсталью».
- В первую очередь, поздравляю Александра с тем, что его команда провела отличный матч сегодня. В игре было много подъемов и падений. Мы хотели начать мощно, но игра для нас стартовала очень невыразительно. Благодаря нашему упорству, мы смогли отыграться во втором периоде. Третий период прошел также в формате «качелей». Любая команда могла выиграть в любую минуту. В буллитах может случиться все, и сегодня повезло нам. Это был тяжелый матч, - рассказал Вудкрофт официальному сайту минской команды.
Напомним, хоккеисты минского «Динамо» на выезде одержали волевую победу по буллитам над «Северсталью» со счетом 4:3.
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Матч
Северсталь - Динамо Мн - 3:4 Б. (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 0:1)
Голы:
Вовченко (Трунёв), 1:20 (1:0). Полак 8:55 (2:0 - бол.). Гаврус (Китаров), 29:44 (2:1). Павлович 31:49 (2:2 - мен.). Кагарлицкий (Полак), 47:05 (3:2 - бол.). Кулаков (Дрозд, Граньяни), 50:36 (3:3).
Победный буллит:
Матерухин - 3:4.
Место и дата
15 октября 17:00, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция