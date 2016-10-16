Ришат Гилязутдинов: Благодарю «Ленинградку» за хорошую игру и полный зал
Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов после
победы своей команды над «Ленинградкой» в выездном матче чемпионата России поблагодарил
соперника за аншлаг на встрече.
«Конечно, надо более детально проанализировать, единственное, что
могу сказать - данный матч охарактеризовал то, что это начало чемпионата. Было
много ошибок, брака и у нашей команды, и у команды противника. Я поздравляю
свою команду с победой. Хочу поблагодарить «Ленинградку» за хорошую
игру, за полный зал – это очень здорово, когда игра проходит при таком большом
количестве болельщиков», -
приводит «Р-Спорт» слова Гилязутдинова.
Игра, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась
победой «Динамо» в четырех сетах – 3:1 (25:17, 25:20, 20:25, 25:12).
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически