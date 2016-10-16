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Ришат Гилязутдинов: Благодарю «Ленинградку» за хорошую игру и полный зал

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Главный тренер казанского «Динамо» Ришат Гилязутдинов после победы своей команды над «Ленинградкой» в выездном матче чемпионата России поблагодарил соперника за аншлаг на встрече.

«Конечно, надо более детально проанализировать, единственное, что могу сказать - данный матч охарактеризовал то, что это начало чемпионата. Было много ошибок, брака и у нашей команды, и у команды противника. Я поздравляю свою команду с победой. Хочу поблагодарить «Ленинградку» за хорошую игру, за полный зал – это очень здорово, когда игра проходит при таком большом количестве болельщиков», - приводит «Р-Спорт» слова Гилязутдинова.

Игра, прошедшая в субботу в Санкт-Петербурге, завершилась победой «Динамо» в четырех сетах – 3:1 (25:17, 25:20, 20:25, 25:12).

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