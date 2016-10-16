Гендиректор «Локомотива»: Будем претендовать на wild card «Финала шести» Кубка России

Генеральный директор новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов сообщил, что его клуб намерен претендовать на wild card на участие в «Финале шести» Кубка России.

«В целом у клуба есть желание претендовать. Скорее всего, мы будем подавать заявку (на получение wild card). Нужно еще предварительно проговорить это с главным тренером (Пламеном Константиновым). Просто участвовать в турнире не хочется. Всегда хочется ставить максимальные цели. Кубок России – это второй по престижности турнир после чемпионата страны. Попробуем получить wild card», - приводит «Р-Спорт» слова Станиславова.

«Финал шести» Кубка России пройдет в Сургуте 12-17 декабря. В турнире примут участие местный клуб «Газпром-Югра», казанский «Зенит», белгородское «Белогорье», новоуренгойский «Факел», московское «Динамо» и команда, получившая wild card от ВФВ. Клубы могут подать заявки на получение wild card до 20 октября.