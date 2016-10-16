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Олег Корнаухов: Гордюшенко может стать ведущим игроком ЦСКА

Андрей Петухов
Источник:  Радио «Спорт FM»Комментарии

Бывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что полузащитник армейского клуба Астемир Гордюшенко со временем может стать одним из лидеров команды.

«Гордюшенко, со временем, способен стать одним из ведущих игроков ЦСКА», - заявил Корнаухов в эфире программы «100% футбола» радиостанции «Спорт-FM».

Гордюшенко в текущем сезоне дебютировал в основной команде. 19-летний футболист провел две минуты в матче с «Ростовом» (0:2) в девятом туре РФПЛ, а в игре десятого тура против «Уфы» (1:0) вышел в основе.

Матч

ЦСКА - Уфа - 1:0 (1:0)

Голы

Березуцкий В. 18 (1:0).

Состав

ЦСКА: Чепчугов, Фернандес, Игнашевич, Березуцкий В., Щенников, Головин, Вернблум, Тошич (Миланов, 79), Натхо, Ионов (Траоре, 66), Гордюшенко (Березуцкий А., 90)

Уфа: Лунев, Сухов, Никитин, Аликин, Васин, Безденежных, Засеев (Ванек, 69), Стоцкий, Игбун (Абдулавов, 80), Сысуев (Кротов, 61), Фатай

Предупреждения:

Головин, 10; Вернблум, 51; Тошич, 59 - Безденежных, 24; Кротов, 70

Судья:

Михаил Вилков (Россия)

Место и дата

14 октября 19:30, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция

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