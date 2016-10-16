Домрачева и Бьорндален назвали cвою дочь Ксенией
Белорусская биатлонистка Дарья Домрачева сообщила, что вместе
с супругом норвежцем Уле Эйнаром Бьорндаленом назвали дочь Ксенией.
«Семейная вечерняя прогулка... сладкий Ксюшин сон на свежем воздухе», – написала Домрачева в социальной сети Instagram.
Домрачева и Бьорндален поженились 17 июля 2016 года.
Напомним, белорусская биалонистка, выигравшая три золотые
медали на Олимпиаде-2014 в Сочи, пропускает уже второй соревновательный сезон,
в то время как 42-летний Бьорндален пока не планирует завершать карьеру.
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