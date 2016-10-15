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Синицина и Кацалапов стали победителями второго этапа Кубка России в Йошкар-Оле

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

В Йошкар-Оле состоялся второй этап Кубка России по фигурному катанию. В танцах на льду победу одержали Виктория Синицина и Никита Кацалапов.

Победители набрали 176,26 балла. Второе место заняла пара Софья Евдокимова и Егор Базин - 154,66 балла. У третьих призеров Анастасии Сафроновой и Ильи Зимина в активе 106,86 балла.

В мужском одиночном катании победил Роман Савосин (225,43 балла). Вторым стал Артур Дмитриев (192,24), третьим  Евгений Власов (187,45). В женском одиночном катании лучшей стала Алиса Федичкина (179,82). Второе место в активе Натальи Огорельцевой (163,19). Третье место за Анастасией Коломиец (157,29).

В парном катании с результатом 166,56 балла победу одержали Алиса Ефимова и Александр Коровин. Богдана Лукашевич и Александр Степанов стали вторыми (151,46), третье место заняли Елизавета Жук и Егор Бритков (150,48).

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