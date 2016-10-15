Сергей Рыжиков: Задача – сделать так, чтобы стадион заполнялся хотя бы наполовину
Вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от игры своего клуба в матче 10-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».
- Важно было победить сегодня. Спасибо ребятам, что не расслабились. Если честно, уже забыли, когда играли на «ноль». Надеюсь, что долго не будем пропускать. Молодцы все.
У нас главная задача была при счете 1:0 надежно сыграть, как мы с Томском сыграли. Об этом тренер предупреждал, и я думаю, это получилось, забили два гола. Так что выстрелили и потом уже по счету играли. Может, много брака было, но ребята старались. И, думаю, по самоотдаче, по старанию ни к одному человеку: ни вышедшему в «старте», ни на замену – претензии быть не может.
- В 2014 году, когда только заехали на «Казань Арену», игроки
говорили, что на этом стадионе нельзя играть плохо. Отношение не изменилось?
- Полностью согласен с нашими высказываниями. Наша задача теперь – сделать так, чтобы стадион заполнялся хотя бы наполовину. А заполняться он будет при хорошей игре и хороших результатах. Флаг нам в руки, - цитирует Рыжикова официальный сайт «Рубина».
Напомним, что в матче 10-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле разгромил «Крылья Советов» со счетом 3:0.
После этой игры казанцы расположились на десятой строчке с 12-ю очками, а команда из Самары занимает 15-е место, имея в активе шесть очков.
В следующем туре подопечные Хавьера Грасии отправятся в Грозный, где 22 октября сыграют с «Тереком», а «Крылья» днем ранее примут тульский «Арсенал».
Матч
Рубин - Крылья Советов - 3:0 (1:0)
Голы
Канунников 38 (1:0). Рочина 52 (2:0). Жонатас 53 (3:0).
Состав
Рубин: Рыжиков, Бауэр, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Цакташ, Мвила, Ткачук, Рочина (Жемалетдинов, 81), Жонатас (Девич, 76), Канунников (Лестьенн, 86)
Крылья Советов: Лория, Таранов, Надсон, Ятченко, Родич, Концедалов (Божин, 73), Цаллагов, Бато (Паскуато, 73), Молло, Ткачёв (Чочиев, 87), Корниленко
Предупреждения:
Бауэр, 50 - Ткачёв, 43; Таранов, 80; Корниленко, 82
Судья:
Артём Чистяков (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Казань Арена, Текстовая трансляция