Дмитрий Булыкин: Матч с ЦСКА покажет, насколько глубок кризис в «Локомотиве»

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что встреча 11-го тура РФПЛ против московского ЦСКА покажет, насколько глубок кризис в стане железнодорожников.

«У команды сейчас спад. Нет того микроклимата, который может помочь быстро преодолеть этот спад. Если спад затянется, результаты могут быть плачевными. Думаю, следующий матч против ЦСКА покажет, насколько глубок кризис в «Локомотиве». На армейцев будет другой настрой, ЦСКА сам дает играть сопернику. К тому же это дерби. Если же «Локо» проиграет и этот матч, то у игроков могут опуститься руки. Важным фактором будет авторитет тренера, который должен вернуть в команду микроклимат и лидерские качества опытных игроков, которые должны повести за собой», - приводит «Р-Спорт» слова Булыкина.

«Локомотив» в субботу сыграл вничью с пермским «Амкаром» (0:0) в матче 10-го тура чемпионата России. В последних пяти турах железнодорожники забили лишь один гол (с пенальти в ворота тульского «Арсенала»). В 11-м туре «Локомотив» 23 октября сыграет с лидером чемпионата ЦСКА.