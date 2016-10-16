Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagram
Хоккей  Сент-Луис3 : 2Рейнджерс
Футбол  Урал- : -Зенит
Хоккей  СКА- : -Витязь
Хоккей  Чикаго3 : 1Нэшвилл
Футбол  Оренбург- : -Томь
Футбол  Арсенал Тула- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Булыкин: Матч с ЦСКА покажет, насколько глубок кризис в «Локомотиве»

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Бывший нападающий «Локомотива» и сборной России Дмитрий Булыкин считает, что встреча 11-го тура РФПЛ против московского ЦСКА покажет, насколько глубок кризис в стане железнодорожников.

«У команды сейчас спад. Нет того микроклимата, который может помочь быстро преодолеть этот спад. Если спад затянется, результаты могут быть плачевными. Думаю, следующий матч против ЦСКА покажет, насколько глубок кризис в «Локомотиве». На армейцев будет другой настрой, ЦСКА сам дает играть сопернику. К тому же это дерби. Если же «Локо» проиграет и этот матч, то у игроков могут опуститься руки. Важным фактором будет авторитет тренера, который должен вернуть в команду микроклимат и лидерские качества опытных игроков, которые должны повести за собой», - приводит «Р-Спорт» слова Булыкина.

«Локомотив» в субботу сыграл вничью с пермским «Амкаром» (0:0) в матче 10-го тура чемпионата России. В последних пяти турах железнодорожники забили лишь один гол (с пенальти в ворота тульского «Арсенала»). В 11-м туре «Локомотив» 23 октября сыграет с лидером чемпионата ЦСКА.

Матч

Амкар - Локомотив - 0:0

Состав

Амкар: Селихов, Занев, Джикия, Зайцев, Идову, Милькович, Гол, Шаваев (Комолов, 64), Баланович, Бодул (Салугин, 84), Анене (Шиндер, 75)

Локомотив: Гилерме, Денисов В., Янбаев, Михалик, Пейчинович, Миранчук, Самедов, Касаев (Игнатьев, 73), Денисов И., Баринов (Фернандеш, 43), Коломейцев

Предупреждения:

Идову, 72 - Баринов, 21; Коломейцев, 52; Денисов И., 82

Судья:

Владимир Москалёв (Россия)

Место и дата

15 октября 14:30, Звезда, Текстовая трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Олег Корнаухов: Гордюшенко может стать ведущим игроком ЦСКАБывший защитник ЦСКА Олег Корнаухов считает, что полузащитник армейского клуба Астемир Гордюшенко со временем может стать одним из лидеров команды.РФПЛ. 10-й тур. «Урал» - «Зенит», «Арсенал» - «Краснодар» и другие матчиРезультаты матчей 10-го тура чемпионата России по футболу.Андрей Червиченко: У нас идет соревнование, кто лучше договорится с судьейБывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о победе московского «Спартака» над «Ростовом» в матче десятого тура РФПЛ (1:0).Тимофей Калачев: «Спартак» поплакал после «Зенита» - и красно-белым помоглиПолузащитник «Ростова» Тимофей Калачев после поражения от «Спартака» в гостевом матче РФПЛ высказал мнение, что красно-белые слабее ростовчан как команда, об этом свидетельствует представительство игроков в сборных своих стран.«Играли лучше «Спартака», но судья сделал свое дело»«Играли лучше «Спартака», но судья сделал свое дело»После матча футболисты «Ростова» критиковали судей, а игроки «Спартака» доказывали, что все удаления были справедливы.Алексей Николаев: Я, как действующий арбитр, не буду давать оценку коллегамИсполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев рассказал, что не будет оценивать публично работу арбитров РФПЛ.Массимо Каррера: После гола мы немного растерялисьГлавный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после матча против «Ростова» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.Закон сохранения вещества. Почему «Ростов» не должен жаловаться на судействоЗакон сохранения вещества. Почему «Ростов» не должен жаловаться на судейство«Советский спорт» объясняет, почему футболисты и тренеры «Ростова» не должны предъявлять претензии к работе судьи в матче со «Спартаком».«Спартаку» подсуживали? Разбор спорных моментов матча с «Ростовом»«Спартаку» подсуживали? Разбор спорных моментов матча с «Ростовом»Экс-арбитр ФИФА Сергей Хусаинов разобрал ключевые судейские решения матча 10-го тура РФПЛ «Спартак» – «Ростов» (1:0).Денис Глушаков: Калачев сказал, что «Спартак» слабее? Пусть говоритПолузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о победе над «Ростовом» (1:0) в матче 10-го тура РФПЛ.Роман Зобнин: Красная карточка стопроцентная, рука до сих пор болитПолузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о победе над «Ростовом» в матче 10-го тура РФПЛ.Александр Гацкан: «Ростов» играл лучше, но судья сделал свое делоПолузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал, что думает о судействе в матче со «Спартаком» (0:1).«Все видели это судейское представление». Что говорили тренеры после матча«Все видели это судейское представление». Что говорили тренеры после матчаГлавные тренеры «Спартака» и «Ростова» после матча 10-го тура РФПЛ, в котором москвичи оказались сильнее – 1:0.Без Промеса, Безбородов. Как «Спартак» обыграл «Ростов»Без Промеса, Безбородов. Как «Спартак» обыграл «Ростов»«Советский спорт» рассказывает о победе «Спартака» над «Ростовом» (1:0) в матче 10-го тура российской премьер-лиги.Иван Данильянц: Сегодня было настоящее судейское представлениеГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал судейство в матче 10-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1).Иван Данильянц: Содержание игры «Ростова» было на высотеГлавный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча со «Спартаком» . В матче 10-го тура РФПЛ москвичи победили со счетом 1:0.«Спартак» обыграл «Ростов» и вернулся на первое место в РФПЛВ матче десятого тура чемпионата России столичный «Спартак» дома обыграл «Ростов» (1:0).Эльмир Набиуллин: Спасибо болельщикам за то, что пришлиЗащитник «Рубина» Эльмир Набиуллин поделился впечатлениями от игры своего клуба в матче 10-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».Сергей Рыжиков: Задача – сделать так, чтобы стадион заполнялся хотя бы наполовинуВратарь «Рубина» Сергей Рыжиков поделился впечатлениями от игры своего клуба в матче 10-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».«Вернблуму за это и фол не дадут». Лучшие твиты по матчу «Спартак» – «Ростов»«Вернблуму за это и фол не дадут». Лучшие твиты по матчу «Спартак» – «Ростов»В субботу в рамках 10-го тура российской премьер-лиги «Спартак» на «Открытие Арене» со счетом 1:0 победил «Ростов».

ЦСКА
ЦСКАкалендарьстатистика
Локомотив
Локомотивкалендарьстатистика
Дмитрий Булыкин
Дмитрий Булыкинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости

Cпецпредложение