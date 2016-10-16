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Шамиль Тарпищев: Кузнецов готов побороться за победу на Кубке Кремля

Андрей Петухов
Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что россиянин Андрей Кузнецов готов побороться за победу на Кубке Кремля, от него стоит ожидать достойного результата на московском турнире.

«Надеемся, что Кузнецов хорошо сыграет на Кубке Кремля. В данном случае он может быть в призерах и претендовать на победу. Вспоминаю его матч на Олимпиаде-2016 с (Роберто) Баутистой-Агутом, который обыграл Новака Джоковича (на турнире в Шанхае) и сыграет в Москве. Если бы Кузнецов не подвернул ногу, мог бы и выиграть, потому что играл с преимуществом. Сейчас время как раз выигрывать и показывать результат. Кузнецов способен выиграть турнир», - приводит «Р-Спорт» слова Тарпищева.

Российский теннисист Андрей Кузнецов сыграет с аргентинцем Гвидо Пельей на старте турнира Кубок Кремля в Москве.

Теннисный турнир Кубок Кремля пройдет в Москве в спорткомплексе «Олимпийский» с 15 по 23 октября.

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