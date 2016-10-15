Эльмир Набиуллин: Спасибо болельщикам за то, что пришли

Защитник «Рубина» Эльмир Набиуллин поделился впечатлениями от игры своего клуба в матче 10-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов».

- За счет чего сегодня «Рубин» добился такой крупной победы?

- За счет командной игры. Хави Грасия говорил, что нам надо играть больше на команду, и мы сегодня играли именно так. Мы хорошо начали второй тайм, забили два быстрых гола, и это нам помогло. В конце мы расслабились, пошли атаки на наши ворота. Но Рыжиков молодец, помог команде. Здорово играть на таком стадионе, спасибо болельщикам за то, что пришли.

Напомним, в матче 10-го тура РФПЛ «Рубин» на своем поле разгромил «Крылья Советов» (3:0).

После этой игры казанцы расположились на десятой строчке с 12-ю очками, а команда из Самары занимает 15-е место, имея в активе шесть очков.

В следующем туре подопечные Хавьера Грасии отправятся в Грозный, где 22 октября сыграют с «Тереком», а «Крылья» днем ранее примут тульский «Арсенал».