«Заречье» в гостях проиграло «Енисею»
Волейболистки красноярского «Енисея» одержали
победу над подмосковным «Заречьем-Одинцово» в домашнем матче второго
тура чемпионата России.
Игра, прошедшая в субботу в Красноярске, закончилась в
четырех партиях со счетом 3:1 (25:19, 21:25, 25:22, 25:14) в пользу хозяек
площадки.
Таким образом, «Енисей» набрал первые три очка в
сезоне. У «Заречья» в активе также три очка.
В следующем туре 25 октября «Енисей» на выезде
сыграет с «Протоном» (Саратовская область), а
«Заречье-Одинцово» примет «Ленинградку» (Санкт-Петербург).
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