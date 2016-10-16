«Заречье» в гостях проиграло «Енисею»

Волейболистки красноярского «Енисея» одержали победу над подмосковным «Заречьем-Одинцово» в домашнем матче второго тура чемпионата России.

Игра, прошедшая в субботу в Красноярске, закончилась в четырех партиях со счетом 3:1 (25:19, 21:25, 25:22, 25:14) в пользу хозяек площадки.

Таким образом, «Енисей» набрал первые три очка в сезоне. У «Заречья» в активе также три очка.

В следующем туре 25 октября «Енисей» на выезде сыграет с «Протоном» (Саратовская область), а «Заречье-Одинцово» примет «Ленинградку» (Санкт-Петербург).