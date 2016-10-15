«Атлетико» разгромил «Гранаду» со счетом 7:1 и вышел в лидеры чемпионата Испании
Матч восьмого тура
чемпионата Испании между «Атлетико» и «Гранадой» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 7:1 в пользу «Атлетико».
На 18-й минуте Исаак Куэнка
вывел гостей вперед. «Атлетико» ответил пятью голами, три из которых забил
Янник Феррейра-Карраско. Еще два гола в активе Николаса Гайтана, также
отличились Анхель Корреа и Тиаго Мендеш.
«Атлетико» набрал 18 очков и
вышел в лидеры чемпионата Испании. Если «Реал» сегодня обыграет «Бетис», то
сравняется с «матрасниками» по очкам. У «Гранады» два очка и последнее место.
Чемпионат Испании. Примера
2-й тур
Матч
Атлетико - Гранада - 7:1 (2:1)
Голы
Куэнка 18 (0:1). Карраско 34 (1:1). Карраско 45 (2:1). Карраско 61 (3:1). Гайтан 63 (4:1). Гайтан 81 (5:1). Корреа 85 (6:1). Тьягу 87 (7:1).
Состав
Атлетико: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Луис, Габи, Коке (Тьягу, 67), Карраско, Гамейро (Гайтан, 62), Корреа, Гризманн (Торрес, 68)
Гранада: Очоа, Силва Г., Ломбан, Везу, Тито, Маркес, Перейра, Ангбан (Агбо, 64), Понсе (Кравец, 75), Куэнка, Буэно (Барраль, 64)
Предупреждения:
Судья:
Рикардо Де Бургос (Испания)
Место и дата
15 октября 19:30, Висенте Кальдерон, Онлайн-трансляция