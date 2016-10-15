«Атлетико» разгромил «Гранаду» со счетом 7:1 и вышел в лидеры чемпионата Испании

Матч восьмого тура чемпионата Испании между «Атлетико» и «Гранадой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 7:1 в пользу «Атлетико».

На 18-й минуте Исаак Куэнка вывел гостей вперед. «Атлетико» ответил пятью голами, три из которых забил Янник Феррейра-Карраско. Еще два гола в активе Николаса Гайтана, также отличились Анхель Корреа и Тиаго Мендеш.

«Атлетико» набрал 18 очков и вышел в лидеры чемпионата Испании. Если «Реал» сегодня обыграет «Бетис», то сравняется с «матрасниками» по очкам. У «Гранады» два очка и последнее место.

Чемпионат Испании. Примера

2-й тур