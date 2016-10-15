ФК «Спортинг» проведет турнир по CS:GO
Португальский футбольный клуб «Спортинг» при поддержке ChallengeMe.org анонсировал серию турнир по CS:GO, первый из которых будет с призовым фондом в 1 750 евро.
Турнир пройдет в декабре с 8 командами, которые пройдут открытые квалификации. В отборочных могут принять участие до 128 участников. Победители квалификаций получат по 150 евро.
Призовой фонд турнира распределится:
1 место - 1000 евро
2 место - 500 евро
3 место - 250 евро
Напомним, что ранее «Спортинг» подписал игрока по FIFA Франциско «Quinzas» Круз.
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