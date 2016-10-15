«Спартак» обыграл «Ростов» и вернулся на первое место в РФПЛ

В матче десятого тура чемпионата России столичный «Спартак» дома обыграл «Ростов» (1:0).

Единственный гол в матче на 53-й минуте забил полузащитник красно-белых Денис Глушаков.

На 45-й минуте Федор Кудряшов получил прямую красную карточку за фол на Романе Зобнине. Сесар Навас на 75-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил «Ростов» вдевятером.

После этого матча подопечные Массимо Каррерры вернулись на первое место таблицы, имея в активе 22 очка, а южане расположились на пятой строчке с 16-ю очками.

В следующем туре столичная команда отправится в Екатеринбург, где 22 октября сыграет с «Уралом», а ростовчане в этот же день сыграют на выезде против «Уфы».