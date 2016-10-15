«Спартак» обыграл «Ростов» и вернулся на первое место в РФПЛ
В матче десятого тура
чемпионата России столичный «Спартак» дома обыграл «Ростов» (1:0).
Единственный гол в матче на 53-й минуте забил полузащитник красно-белых
Денис Глушаков.
На 45-й минуте Федор Кудряшов получил прямую красную
карточку за фол на Романе Зобнине. Сесар Навас на 75-й минуте получил вторую
желтую карточку и оставил «Ростов» вдевятером.
После этого матча подопечные Массимо Каррерры вернулись на
первое место таблицы, имея в активе 22 очка, а южане расположились на пятой строчке с 16-ю очками.
В следующем туре столичная команда отправится в Екатеринбург, где 22 октября сыграет с «Уралом», а ростовчане в этот же день сыграют на выезде против «Уфы».
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция