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«Вердер» обыграл «Байер»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч седьмого тура чемпионата Германии между «Вердером» и «Байером» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вердера».

В составе бременского клуба отличились Златко Юнузович и Усман Манне. «Байер» ответил голом Хакана Чалханоглу. «Вердер» набрал семь очков и поднялся на 13-е место в чемпионате Германии. У «Байера» десять очков и девятое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

7-й тур

Матч

Вердер - Байер - 2:1 (1:1)

Голы

Юнузович 13 (1:0). Чалханоглу 27 (1:1). Манне 60 (2:1).

Состав

Вердер: Видвальд, Сане, Гарсия С., Мойсандер, Селасси, Гнабри (Бартельс, 45), Гриллич, Хайрович (Бауэр, 83), Фритц (Гарсия У., 68), Юнузович, Манне

Байер: Лено, Венделль, Топрак, Хенрихс, Та, Кампль, Брандт (Кисслинг, 72), Чалханоглу, Арангис (Хавертц, 83), Волланд (Мехмеди, 57), Эрнандес

Предупреждения:

Хайрович, 52; Манне, 90 - Арангис, 55; Венделль, 69

Судья:

Марко Фритц (Германия)

Место и дата

15 октября 19:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция

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