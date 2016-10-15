«Вердер» обыграл «Байер»

Йоахим Лев: Иногда клубного тренера оставляют на съедение болельщикам и водят за нос, как зверька в цирке

Наставник сборной Германии Йоахим Лев рассказал о своих планах на будущее, отметив, что нередко главные тренеры клубов остаются без поддержки руководства.