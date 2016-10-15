«Вердер» обыграл «Байер»
Матч седьмого тура
чемпионата Германии между «Вердером» и «Байером» завершился победой хозяев.
Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Вердера».
В составе бременского клуба
отличились Златко Юнузович и Усман Манне. «Байер» ответил голом Хакана
Чалханоглу. «Вердер» набрал семь очков и поднялся на 13-е место в чемпионате
Германии. У «Байера» десять очков и девятое место.
Чемпионат Германии. Бундеслига
7-й тур
Матч
Голы
Юнузович 13 (1:0). Чалханоглу 27 (1:1). Манне 60 (2:1).
Состав
Вердер: Видвальд, Сане, Гарсия С., Мойсандер, Селасси, Гнабри (Бартельс, 45), Гриллич, Хайрович (Бауэр, 83), Фритц (Гарсия У., 68), Юнузович, Манне
Байер: Лено, Венделль, Топрак, Хенрихс, Та, Кампль, Брандт (Кисслинг, 72), Чалханоглу, Арангис (Хавертц, 83), Волланд (Мехмеди, 57), Эрнандес
Предупреждения:
Хайрович, 52; Манне, 90 - Арангис, 55; Венделль, 69
Судья:
Марко Фритц (Германия)
Место и дата
15 октября 19:30, Везерштадион, Онлайн-трансляция