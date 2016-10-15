«Кристал Пэлас» уступил «Вест Хэму»
Матч восьмого тура
чемпионата Англии между «Кристал Пэлас» и «Вест Хэмом» завершился победой
гостей. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Вест Хэма».
Единственный мяч в активе
Мануэля Лансини. У хозяев пенальти не смог реализовать Кристиан Бентеке.
«Вест Хэм» набрал семь очков
и занимает 15-е место в чемпионате Англии. У «Кристал Пэлас» 11 очков и восьмое
место.
Чемпионат Англии.
Премьер-лига
8-й тур
Матч
Кристал Пэлас - Вест Хэм - 0:1 (0:1)
Голы
Лансини 18 (0:1).
Состав
Кристал Пэлас: Манданда, Делэйни, Уорд, Томкинс, Келли (Фрайерс, 46), Лэдли (Кабай, 46), МакАртур (Уикхэм, 70), Таунсенд, Заха, Панчон, Бентеке К.
Вест Хэм: Адриан, Крессуэлл, Рид, Огбонна, Обьянг, Куяте, Антонио, Лансини (Нордтвейт, 88), Ноубл, Пайе (Фернандес, 78), Дзадза (Кальери, 86)
Незабитые пенальти
Бентеке К. (Кристал Пэлас), 45
Предупреждения:
Бентеке К., 48 - Ноубл, 21; Огбонна, 62; Крессуэлл, 74
Удаления:
нет - Крессуэлл, 75
Судья:
Мартин Аткинсон (Англия)
Место и дата
15 октября 19:30, Селхерст Парк, Онлайн-трансляция