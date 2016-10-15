Игорь Ефремов: Драка на матче «Факел» – «Динамо» – это спланированная акция

Президент ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что массовая драка болельщиков на матче «Факел» - «Динамо» — это спланированная акция.

«Не сомневаюсь, что в какой-то степени это была спланированная акция. Хоть делегат и говорил, что были препирательства между болельщиками во время матча, некие провокации с обеих сторон. Но как зритель скажу, что я слышал речовки, поддержку команд, а прямых оскорблений не услышал. Делегат более внимателен - он в чаше находится, смотрит. Но прорыв - вся эта история с переходом в разделительную зону - начали динамовские фанаты. А активные фанаты «Факела», увидев эту историю, с противоположной трибуны рванули», - цитирует Ефремова Р-Спорт.

Напомним, на 58-й минуте встречи между воронежским факелом и столичным «Динамо» произошла драка болельщиков, из-за чего арбитру встречи пришлось остановить матч на десять минут.