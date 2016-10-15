Игорь Ефремов: Драка на матче «Факел» – «Динамо» – это спланированная акция
Президент
ФНЛ Игорь Ефремов заявил, что массовая драка болельщиков на матче «Факел» - «Динамо»
— это спланированная акция.
«Не
сомневаюсь, что в какой-то степени это была спланированная акция. Хоть делегат
и говорил, что были препирательства между болельщиками во время матча, некие
провокации с обеих сторон. Но как зритель скажу, что я слышал речовки,
поддержку команд, а прямых оскорблений не услышал. Делегат более внимателен -
он в чаше находится, смотрит. Но прорыв - вся эта история с переходом в
разделительную зону - начали динамовские фанаты. А активные фанаты «Факела»,
увидев эту историю, с противоположной трибуны рванули», - цитирует
Ефремова Р-Спорт.
Напомним, на 58-й минуте встречи между воронежским факелом и столичным «Динамо» произошла драка болельщиков, из-за чего арбитру встречи пришлось остановить матч на десять минут.
Матч
Голы
Панченко 8 (0:1). Бирюков 30 (1:1). Шахов 86 (2:1).
Состав
Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Багаев, Бурнаш, Иванов, Мурнин, Соловьёв (Козлов, 89), Альшин (Рылов, 90), Бирюков, Саталкин (Болов, 90)
Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Хольмен, Рыков, Соснин, Катрич (Бюттнер, 87), Зотов (Луценко, 90), Панченко, Бечирай, Маркелов
Предупреждения:
нет - Рыков, 24; Зотов, 57; Маркелов, 85
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция