«Динамо» упустило победу над «Черноморцем» из-за автогола на последних минутах
Матч 11-го тура чемпионата
Украины между одесским «Черноморцем» и киевским «Динамо» завершился вничью.
Итоговый счет матча – 1:1.
Киевляне вели со счетом 1:0
благодаря голу Жуниора Мораеша, но на последней минуте ударом головой в
собственные ворота мяч отправил Евгений Хачериди. «Динамо» набрало 23 очка и
занимает второе место, отставая на шесть очков от лидирующего «Шахтера». У «Черноморца»
18 очков и четвертое место.
Чемпионат Украины.
Премьер-лига
11-й тур
Матч
Черноморец - Динамо К - 1:1 (0:1)
Голы
Мораеш 30 (0:1). Хачериди 90 (1:1 - автогол).
Состав
Черноморец: Боровик, Люлька, Мартыненко, Хочолава, Ковалец (Третьяков, 68), Филимонов, Данченко, Смирнов, Татарков (Кабаев, 46), Коркишко, Хобленко (Барилко, 74)
Динамо К: Рудько, Хачериди, Вида, Данило Силва, Федорчук (Корзун, 76), Рыбалка, Громов (Гусев, 64), Сидорчук, Макаренко, Ярмоленко, Мораеш (Беседин, 87)
Предупреждения:
Люлька, 22; Коркишко, 39; Мартыненко, 53; Филимонов, 78 - Хачериди, 24; Сидорчук, 81
Судья:
Игорь Пасхал (Украина)
Место и дата
15 октября 19:30, Черноморец, Онлайн-трансляция