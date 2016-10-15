«Динамо» упустило победу над «Черноморцем» из-за автогола на последних минутах

УПЛ. 11-й тур. «Олимпик» и «Шахтер» поделили очки, «Черноморец» и «Динамо» сыграли вничью и другие матчи

УПЛ. 11-й тур. «Олимпик» и «Шахтер» поделили очки, «Черноморец» и «Динамо» сыграли вничью и другие матчи Результаты матчей 11-го тура чемпионата Украины.

«Шахтер» не сумел обыграть «Олимпик» Матч 11-го тура чемпионата Украины между донецкими клубами «Олимпик» и «Шахтер» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Сергей Юран: Всегда болел и буду болеть за киевское «Динамо»

Сергей Юран: Всегда болел и буду болеть за киевское «Динамо» Бывший нападающий «Спартака», сборных СССР и России Сергей Юран по-прежнему поддерживает киевское «Динамо».

«Барселона» подыскивает варианты усиления позиции правого защитника в связи с вероятным уходом из клуба Алеиша Видаля.

«Барселона» рассматривает Канселу, Срну и Лихтштайнера на замену Видалю «Барселона» подыскивает варианты усиления позиции правого защитника в связи с вероятным уходом из клуба Алеиша Видаля.