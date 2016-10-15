Иван Данильянц: Содержание игры «Ростова» было на высоте
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча со «Спартаком» . В матче 10-го тура РФПЛ москвичи победили со счетом 1:0.
– Сегодня получился драматичный матч. Мы довольны содержанием. Оно было на высоте, проявили себя с лучшей стороны. Подготовка была сложной, но мы все равно проявили характер. По счету проиграли, а по содержанию нет, – сказал Данильянц.
После этого матча подопечные Массимо Каррерры вернулись на первое место таблицы, имея в активе 22 очка, а южане расположились на пятой строчке с 16-ю очками.
В следующем туре столичная команда отправится в Екатеринбург, где 22 октября сыграет с «Уралом», а ростовчане в этот же день сыграют на выезде против «Уфы».
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция