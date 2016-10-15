Иван Данильянц: Содержание игры «Ростова» было на высоте

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц подвел итоги матча со «Спартаком» . В матче 10-го тура РФПЛ москвичи победили со счетом 1:0.

– Сегодня получился драматичный матч. Мы довольны содержанием. Оно было на высоте, проявили себя с лучшей стороны. Подготовка была сложной, но мы все равно проявили характер. По счету проиграли, а по содержанию нет, – сказал Данильянц.

После этого матча подопечные Массимо Каррерры вернулись на первое место таблицы, имея в активе 22 очка, а южане расположились на пятой строчке с 16-ю очками.

В следующем туре столичная команда отправится в Екатеринбург, где 22 октября сыграет с «Уралом», а ростовчане в этот же день сыграют на выезде против «Уфы».