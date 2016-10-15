Александр Андриевский: Здорово, что проявили характер и выиграли

Главный тренер «Адмирала» Александр Андриевский прокомментировал победу дальневосточного клуба в матче с «Ладой».

- Такие игры ведутся за шесть очков, когда команды стоят рядом в турнирной таблице. Очень важно, кто выиграет. Поэтому очень серьезно готовились, провели неплохой первый период. Во втором как бы ничего не изменилось, но соперник перехватил инициативу, и, как следствие, мы уже проигрывали. Здорово, что в третьем периоде смогли переломить, проявить характер, выиграть игру. С хорошим настроением едем домой, - цитирует Андриевского официальный сайт «Лады».

Напомним, хоккеисты «Адмирала» одержали волевую победу на выезде над тольяттинской «Ладой» со счетом 3:2.

КХЛ

Регулярный чемпионат