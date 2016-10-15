Иван Данильянц: Сегодня было настоящее судейское представление
Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал судейство в матче 10-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1).
– Не хочу комментировать судейские ошибки. Мы уже второй раз переживаем такое безобразие в этом сезоне. Настоящее судейское представление. Не знаю с чем это связано. После игры с «Зенитом» «Спартак» бурно отреагировал на работу арбитров, интересно, что будет сейчас, – сказал Данияльнц.
После этого матча подопечные Массимо Каррерры вернулись на первое место таблицы, имея в активе 22 очка, а южане расположились на пятой строчке с 16-ю очками.
В следующем туре столичная команда отправится в Екатеринбург, где 22 октября сыграет с «Уралом», а ростовчане в этот же день сыграют на выезде против «Уфы».
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция