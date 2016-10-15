Иван Данильянц: Сегодня было настоящее судейское представление

Главный тренер «Ростова» Иван Данильянц прокомментировал судейство в матче 10-го тура РФПЛ со «Спартаком» (0:1).

– Не хочу комментировать судейские ошибки. Мы уже второй раз переживаем такое безобразие в этом сезоне. Настоящее судейское представление. Не знаю с чем это связано. После игры с «Зенитом» «Спартак» бурно отреагировал на работу арбитров, интересно, что будет сейчас, – сказал Данияльнц.

После этого матча подопечные Массимо Каррерры вернулись на первое место таблицы, имея в активе 22 очка, а южане расположились на пятой строчке с 16-ю очками.

В следующем туре столичная команда отправится в Екатеринбург, где 22 октября сыграет с «Уралом», а ростовчане в этот же день сыграют на выезде против «Уфы».