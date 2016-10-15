Рибери пропустит две-три недели из-за травмы

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери пропустить от двух до трех недель из-за травмы. У полузащитника мышечное повреждение.

«Ему определенно нужно две или три недели перед тем, как вернуться на поле», - сказал помощник главного тренера «Баварии» Херманн Герланд, слова которого приводит ESPN.

33-летний Фран Рибери пропустил сегодняшний матч с «Айнтрахтом» в чемпионате Германии (2:2). Также он не сыграет с ПСВ в Лиге чемпионов, с «Боруссией» М и, возможно, с «Аугсбургом» в чемпионате Германии.

В текущем сезоне француз провел девять матчей за «Баварию» и забил два мяча при восьми голевых передачах.