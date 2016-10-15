Владимир Юрзинов: Считаю, что с «Ак Барсом» играли достойно
Главный тренер «Куньлуня» Владимир Юрзинов-младший поделился впечатлениями от матча своей команды с «Ак Барсом».
- Я считаю, что была хорошая игра со стороны обеих команд. «Ак Барсу» удалось забить, нам, к сожалению, этого сделать не удалось. Сняли вратаря, играли до конца. Команда проявила характер, сражалась. Нам надо сейчас готовиться к домашней серии.
У нас, в общем-то, и пятёрки новые, и игроки. Нам приходится искать оптимальные сочетания. И сегодня мы пытались это сделать. Где-то у нас получается, где-то – нет. Наша проблема в том, что мы большую часть подготовки и всего чемпионата проводим в три пятёрки. Сейчас, я надеюсь, нам удастся дозаявить несколько игроков. И нам будет немножечко полегче.
Согласен, что у нас где-то не хватает агрессии. Понятно, что надо забивать для того, чтобы выиграть матч. Не забывайте, что мы играли с очень сильной командой, одной из лучших команд КХЛ, с чётко отлаженной игрой в обороне. И я считаю, что играли достойно, - цитирует Юрзинова официальный сайт «Ак Барса».
Напомним, казанский клуб дома обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счетом 2:0.
«Ак Барс» лидирует на Востоке с 45 очками. «Куньлунь» идет 12- м на Востоке – 24 очка.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Ак Барс - Куньлунь Ред Стар - 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Голы:
Свитов (Лукоянов), 43:41 (1:0). Ткачёв 59:14 (2:0 - п.в.).
Место и дата
15 октября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция