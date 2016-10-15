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Хосеп Гвардиола: Можно тренировать пенальти, но это не главное

Максим Кравченко
Источник:  ФК «Манчестер Сити»Комментарии

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча восьмого тура чемпионата Англии против «Эвертона». Напомним, что игра завершилась вничью (1:1).

«Досады нет. Хочу поздравить «Эвертон» с отличной защитой в этом матче. Но я огорчен за своих игроков: они заслуживали победу. Бывают такие матчи, как сегодняшний. Но, как бы ни судили мою команду, я не намерен менять стиль игры: я умею играть только так, и команды соответствуют моему видению.

Конечно, в процессе работы выявляются слабые места. Но мы играем лучше после неудовлетворительных результатов против «Селтика» и «Тоттенхэма».Мы хорошо выступили сегодня, надо проработать ошибки и двигаться вперед», - цитирует Гвардиолу официальный сайт клуба.

В этом матче «горожане» не реализовали два пенальти. Удары Агуэро и де Брюйне отразил Стекеленбург. Один из журналистов спросил Гвардиолу, не стоит ли им уделить больше внимания отработке пенальти на тренировках.

«У меня нет времени работать так, как хотелось бы. Да, можно практиковать пенальти, но это не главное. В критические моменты пенальти всегда одинаковы. Мы создали достаточно моментов для того, чтобы выиграть матч, но не смогли реализовать их. У «Эвертона» был один шанс, и он использовал его. Огорчаться мы не можем, потому что готовимся к поездке в Барселону.

Одна из моих задач – помочь игрокам верить в свои силы. Мы проанализируем сегодняшнюю ничью. Конечно, настроение всегда лучше после победы, но в нашей команде работают профессионалы, справимся», - ответил тренер.

Матч

Манчестер Сити - Эвертон - 1:1 (0:0)

Голы

Лукаку 64 (0:1). Нолито 72 (1:1).

Состав

Манчестер Сити: Браво, Отаменди, Стоунз, Клиши, Силва, Фернандиньо, де Брюйне, Гюндоган (Компани, 90), Ихеаначо (Агуэро, 56), Стерлинг, Сане (Нолито, 71)

Эвертон: Стекеленбург, Уильямс, Джагелка, Овьедо, Коулмэн, Боласи (Миральяс, 84), Деулофеу (МакКарти, 57), Клеверли (Мори, 90), Гуйе, Бэрри, Лукаку

Незабитые пенальти

де Брюйне (Манчестер Сити), 43; Агуэро (Манчестер Сити), 70

Предупреждения:

нет - Коулмэн, 81; Уильямс, 85

Судья:

Майкл Оливер (Англия)

Место и дата

15 октября 17:00, Этихад, Онлайн-трансляция

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