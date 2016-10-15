Александр Гацкан: «Ростов» играл лучше, но судья сделал свое дело
Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал, что думает о судействе в матче со «Спартаком» (0:1).
- Мы лучше играли, чем «Спартак», но судья сделал свое дело. «Спартак» две недели говорил о судействе. Теперь у нас две красные карточки ни за что.
- Прямая красная была?
- Не было, желтая, может, и была. Мяч летел за спину Кудряшову, он в мяч хотел сыграть. Да и Навас первую карточку получил ни за что. Он просто просил судью дать желтую карточку. Ничего такого он не делал.
- То, что игроков «Ростова» удаляют в матчах со «Спартаком» и «Зенитом», уже закономерность?
- Наверное, есть какие-то подводные течения. Надо разбирать все ситуации, а не только когда «Зенит» и «Спартак» играют. Неправильные красные карточки были. Но про «Ростов» сейчас никто не будет говорить, - сказал Гацкан.
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция