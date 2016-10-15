Александр Гацкан: «Ростов» играл лучше, но судья сделал свое дело

Полузащитник «Ростова» Александр Гацкан рассказал, что думает о судействе в матче со «Спартаком» (0:1).

- Мы лучше играли, чем «Спартак», но судья сделал свое дело. «Спартак» две недели говорил о судействе. Теперь у нас две красные карточки ни за что.

- Прямая красная была?

- Не было, желтая, может, и была. Мяч летел за спину Кудряшову, он в мяч хотел сыграть. Да и Навас первую карточку получил ни за что. Он просто просил судью дать желтую карточку. Ничего такого он не делал.

- То, что игроков «Ростова» удаляют в матчах со «Спартаком» и «Зенитом», уже закономерность?

- Наверное, есть какие-то подводные течения. Надо разбирать все ситуации, а не только когда «Зенит» и «Спартак» играют. Неправильные красные карточки были. Но про «Ростов» сейчас никто не будет говорить, - сказал Гацкан.