Роман Зобнин: Красная карточка стопроцентная, рука до сих пор болит

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин рассказал о победе над «Ростовом» (1:0) в матче 10-го тура РФПЛ.

- Красная карточка? Думаю, была, соперник сыграл грубо. Рука болит до сих пор. Так что красная карточка стопроцентная. Что касается игры, то во втором тайме мы должны были прессинговать и не давать сопернику ничего сделать. Но у наших ворот возникали моменты. И это настораживает.

- Тренер был зол, что «Спартак» так и не забил больше голов?

- Был зол, что мы плохо играли во втором тайме.

- Как вам играется без Промеса?

- Видно, что креатива не хватает в нападении. Конечно, его не хватает, поскорее бы он вернулся в строй.

- То что в сборную у «Спартака» было вызвано меньше игроков, чем у «Ростова», как-то повлияло?

- Не думаю, было время для восстановления. На результат это не повлияло.

- Будете после игры читать прессу, которая скажет, что поставили питерского судью, и он сделал два удаления?

- Не знаю, посмотрим, - смеется Зобнин.

- Как отреагируете, если услышите подобное?

- Никак, читаю, да смеюсь иногда.