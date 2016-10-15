Роман Зобнин: Красная карточка стопроцентная, рука до сих пор болит
- Красная карточка? Думаю, была, соперник сыграл грубо. Рука болит до сих пор. Так что красная карточка стопроцентная. Что касается игры, то во втором тайме мы должны были прессинговать и не давать сопернику ничего сделать. Но у наших ворот возникали моменты. И это настораживает.
- Тренер был зол, что «Спартак» так и не забил больше голов?
- Был зол, что мы плохо играли во втором тайме.
- Как вам играется без Промеса?
- Видно, что креатива не хватает в нападении. Конечно, его не хватает, поскорее бы он вернулся в строй.
- То что в сборную у «Спартака» было вызвано меньше игроков, чем у «Ростова», как-то повлияло?
- Не думаю, было время для восстановления. На результат это не повлияло.
- Будете после игры читать прессу, которая скажет, что поставили питерского судью, и он сделал два удаления?
- Не знаю, посмотрим, - смеется Зобнин.
- Как отреагируете, если услышите подобное?
- Никак, читаю, да смеюсь иногда.
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция