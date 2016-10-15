Три жителя Москвы и полицейский пострадали в стычке перед матчем «Факел» – «Динамо»
Перед матчем 17-го тура первенства ФНЛ «Факел» - «Динамо» (2:1) в Воронеже состоялась стычка болельщиков. В ее результате пострадал четыре человека.
«На самом футболе нет пострадавших. Драка была до начала футбола.
Там четверо пострадавших. Среди них - трое жителей Москвы и один сотрудник
полиции», - приводит «Р-Спорт» слова источника в одном из медицинских учреждений
Воронежа.
Также сообщается, что пострадавший полицейский госпитализирован с ранением из травматического пистолета. Угрозы его жизни нет. Три пострадавших болельщика из Москвы от госпитализации отказались. Напомним, на 58-й минуте встречи между воронежским «Факелом» и столичным «Динамо» произошла драка болельщиков, из-за чего арбитру встречи пришлось остановить матч на десять минут.
Матч
Голы
Панченко 8 (0:1). Бирюков 30 (1:1). Шахов 86 (2:1).
Состав
Факел: Саутин, Шахов, Тихий, Багаев, Бурнаш, Иванов, Мурнин, Соловьёв (Козлов, 89), Альшин (Рылов, 90), Бирюков, Саталкин (Болов, 90)
Динамо: Шунин, Терехов С., Морозов, Хольмен, Рыков, Соснин, Катрич (Бюттнер, 87), Зотов (Луценко, 90), Панченко, Бечирай, Маркелов
Предупреждения:
нет - Рыков, 24; Зотов, 57; Маркелов, 85
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
15 октября 17:00, Центральный, Текстовая трансляция