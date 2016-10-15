Три жителя Москвы и полицейский пострадали в стычке перед матчем «Факел» – «Динамо»

Перед матчем 17-го тура первенства ФНЛ «Факел» - «Динамо» (2:1) в Воронеже состоялась стычка болельщиков. В ее результате пострадал четыре человека.

«На самом футболе нет пострадавших. Драка была до начала футбола. Там четверо пострадавших. Среди них - трое жителей Москвы и один сотрудник полиции», - приводит «Р-Спорт» слова источника в одном из медицинских учреждений Воронежа.

Также сообщается, что пострадавший полицейский госпитализирован с ранением из травматического пистолета. Угрозы его жизни нет. Три пострадавших болельщика из Москвы от госпитализации отказались. Напомним, на 58-й минуте встречи между воронежским «Факелом» и столичным «Динамо» произошла драка болельщиков, из-за чего арбитру встречи пришлось остановить матч на десять минут.