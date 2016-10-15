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Денис Глушаков: Калачев сказал, что «Спартак» слабее? Пусть говорит

Юлия Яковлева
Юлия Яковлева
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о победе над «Ростовом» (1:0) в матче 10-го тура РФПЛ.

- С одной стороны, хорошо, что выиграли, с другой — плохо, что предоставили сопернику столько моментов, могли пропустить.

- Калачев сказал, что «Спартак» был слабее.
- Пускай говорит.

- Судейство сломало игру?
- Почему сломало? Не хочу комментировать судейство. Если говорить о первом удалении — за такие моменты показывают красную карточку. Когда Федя играл в «Тереке», его удаляли за подобные моменты.

- Что за стычка произошла у вас с Ещенко?
- Никакой стычки не было. Просто подсказывал какие-то моменты. Приходит 30 тысяч болельщиков, потому часто не слышно, что мы говорим друг другу. 

Матч

Спартак - Ростов - 1:0 (0:0)

Голы

Глушаков 53 (1:0).

Состав

Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш

Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)

Предупреждения:

Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90

Удаления:

нет - Кудряшов, 45; Навас, 74

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция

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