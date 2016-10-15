Денис Глушаков: Калачев сказал, что «Спартак» слабее? Пусть говорит

Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков рассказал о победе над «Ростовом» (1:0) в матче 10-го тура РФПЛ.

- С одной стороны, хорошо, что выиграли, с другой — плохо, что предоставили сопернику столько моментов, могли пропустить.

- Калачев сказал, что «Спартак» был слабее.

- Пускай говорит.

- Судейство сломало игру?

- Почему сломало? Не хочу комментировать судейство. Если говорить о первом удалении — за такие моменты показывают красную карточку. Когда Федя играл в «Тереке», его удаляли за подобные моменты.

- Что за стычка произошла у вас с Ещенко?

- Никакой стычки не было. Просто подсказывал какие-то моменты. Приходит 30 тысяч болельщиков, потому часто не слышно, что мы говорим друг другу.