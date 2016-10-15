Владислав Радимов: «Зенит-2» решил сыграть в открытый футбол с «Мордовией»

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился впечатлениями от ничьей с «Мордовией» (2:2).

- Думаю, мы провели очень хороший матч, много владели преимуществом. Решили сыграть в открытый футбол с «Мордовией». У некоторых из ребят игра не получалась, и пришлось делать перестановки. В конце концов удалось исправить положение, перейдя на другую схему – 3-3-4 с четырьмя нападающими. Я думаю, что «Мордовия» к этому была не готова. Не могу сказать, что соперник создал сегодня очень много моментов, но те, что создал, реализовал.

- С чем связано то, что ваш главный нападающий остался в запасе?

- Здесь такая история. Они же играли за молодежную сборную, это истощает физически. По этой причине в запасе остался не только Гасилин, но и Евсеев. Еще бы хотел сказать по теме сборной. У нас Карпов съездил в национальную команду, получил травму. Доктора сборной не смогли ему даже диагноз поставить. Сломался он где-то неделю назад. После этого РФС хочет, чтобы мы отпускали футболистов в сборную? Это называется хамство со стороны доктора сборной. Неужели так сложно свозить на МРТ и сделать обследование? Или всем все равно?

- При счете 0:2 верили, что сможете отыграться?

- Я в футболе столько прошел, что вера остается всегда. Впрочем, надо было делать перестановки. Мы угадали и с Гасилиным, и с четырьмя нападающими. Конечно, это был риск. Что касается веры, верят прежде всего ребята. Мы находимся в верхней части турнирной таблицы не столько из-за тренерского штаба, сколько из-за самих футболистов, которые верят в себя и стараются, прилагая максимум усилий. Поэтому мы стараемся им не мешать, а только помогать. И поэтому с такими командами, как «Мордовия», в которой собраны очень хорошие футболисты, мы играть не боимся.

- Кто сегодня потерял два очка, а кто очко заработал?

- С одной стороны, мы приобрели, сравняв счет. С другой, не могу сказать, что мы играли хуже. Если бы мы даже проиграли, я так же говорил, что доволен качеством игры. Для нас важен прогресс футболистов, и он мне нравится. Плюс у нас команда летом сильно обновилась. К сожалению, эта травма не позволила нам организовать последний штурм, потому что к тому моменты все наши замены были произведены. У меня складывалось впечатление, что мы можем додавить «Мордовию», - приводит слова Радимова официальный сайт «Зенита».

Напомним, «Зенит-2» в матче 17-го тура ФНЛ на выезде сыграл вничью с саранской «Мордовией» со счетом 2:2. Хозяева вели в два мяча усилиями Евгения Осипова и Павла Деобальда, на 66-й минуте Алексей Гасилин сократил отставание, а за восемь минут до конца матча оформил дубль.

После этого матча петербуржцы расположились на пятой строчке в турнирной таблице, имея в своем активе 26 очков. Саранцы с 16 очками занимают 16-е место.

Следующий матч «Зенит-2» проведет 22 октября дома против «Кубани». Sovsport.ru проведет текстовую трансляцию. «Мордовия» в этот же день на выезде сыграет с «Волгарем».