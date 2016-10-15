Массимо Каррера: После гола мы немного растерялись

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после матча против «Ростова» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.

– Это был очень сложный матч против сильной команды. «Ростов» заставил нас попотеть даже в меньшинстве. Не просто так он играет в Европе. До гола мы играли довольно хорошо. После – немного растерялись. Позволили сопернику контратаковать. Такое нельзя допускать, когда играешь с командой, которая осталась в меньшинстве.

– После матча с «Уфой» вы заявили, что сожжете. В Санкт-Петербурге были уже в тренировочной форме. Сегодня одели костюм по какой причине?

– Никакой причины.

– Почему Ещенко остался в запасе?

– Я хотел сыграть с тремя центральными защитниками и решил, что Зобнин может хорошо сыграть в новой роли.

– Можно ли сказать, что сегодняшние три очка – важнейшие для вас в «Спартаке»?

– Эта победа после трех проигрышей. Мы знаем, что должны много работать. Если соперник в меньшинстве заставляет нас потеть, то нам надо очень много работать.

После этого матча подопечные Массимо Каррерры вернулись на первое место таблицы, имея в активе 22 очка, а южане расположились на пятой строчке с 16-ю очками. В следующем туре столичная команда отправится в Екатеринбург, где 22 октября сыграет с «Уралом», а ростовчане в этот же день сыграют на выезде против «Уфы».