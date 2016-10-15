Массимо Каррера: После гола мы немного растерялись
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями после матча против «Ростова» в десятом туре чемпионата России. Напомним, что его команда победила со счетом 1:0.
– Это был очень сложный матч против сильной команды. «Ростов» заставил нас попотеть даже в меньшинстве. Не просто так он играет в Европе. До гола мы играли довольно хорошо. После – немного растерялись. Позволили сопернику контратаковать. Такое нельзя допускать, когда играешь с командой, которая осталась в меньшинстве.
– После матча с «Уфой» вы заявили, что сожжете. В Санкт-Петербурге
были уже в тренировочной форме. Сегодня одели костюм по какой причине?
– Никакой причины.
– Почему Ещенко остался в запасе?
– Я хотел сыграть с тремя центральными защитниками и решил, что Зобнин может хорошо сыграть в новой роли.
– Можно ли сказать, что сегодняшние три очка – важнейшие для
вас в «Спартаке»?
– Эта победа после трех проигрышей. Мы знаем, что должны много работать. Если соперник в меньшинстве заставляет нас потеть, то нам надо очень много работать.
После этого матча подопечные Массимо Каррерры вернулись на первое место таблицы, имея в активе 22 очка, а южане расположились на пятой строчке с 16-ю очками. В следующем туре столичная команда отправится в Екатеринбург, где 22 октября сыграет с «Уралом», а ростовчане в этот же день сыграют на выезде против «Уфы».
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция