Олег Олейник: Петреску приехал работать с готовым материалом
Полузащитник «Кубани» Олег Олейник после ничьей с «Шинником» (1:1) в матче 17-го тура ФНЛ рассказал о том, чего не хватило Дану Петреску, чтобы остаться в команде.
- Думаю, результат несправедлив. У соперника был один момент, и они его реализовали. Мы имели больше шансов отличиться, но нас подвела реализацияю
- Фанаты кричали «Что же вы раньше так не играли?».
- Пришел тренер, который знает, во что команда должна играть. Это стиль, где все ребята играют в пас. При старом тренере мы били вперед и ничего не получалось, потому что нам нужен был столб в нападении. На него должны были идти мячи. Сейчас мы начали играть комбинационно, и моменты стали возникать. Осталось наладить реализацию.
- Вы говорили Петреску, что не понимаете его мотивы игры?
- А как мы тренеру это скажем? Игра была так построена.
- Какой микроклимат был в команде при Петреску?
- У нас всегда был хороший коллектив, сейчас ничего не изменилось. Конечно, в каких-то игровых моментах мы не понимали, что от нас требуется. Сейчас идею понимают все.
- Что тогда не позволяло понимать идею Петреску?
- Тренер приехал из Европы (на самом деле из Китая), чтобы работать с готовым материалом. Здесь ребята сразу пришли в команду, многие из ФНЛ, их надо сплотить, рассказать всю философию. А мы били мяч вперед. В итоге, ничего и не получалось.
- Какая сейчас в «Кубани» финансовая ситуация? В понедельник вам выплатили долги.
- Да, сейчас все закрыли.
- Правда ли, что команда некоторое время питалась не в столовой, а в торговом центре недалеко от базы? Столовая не работала.
- Нет. Она и сейчас работает.
- Какая атмосфера была в раздевалке после матча?
- Калешин поблагодарил нас. У нас сегодня были моменты, мы их не реализовали, но все хорошо.
- Калешин пришел из второй команды, где играет молодежь. Как он чувствует себя внутри новой команды?
- Я думаю, мы единый коллектив. Здесь неважно, откуда он пришел. Мы все вместе работаем для одной цели.
- Проводили ли как-то Петреску?
- Нет.
- Какая задача сейчас стоит перед командой?
- Задача осталась той же: выйти в Премьер-лигу. Сейчас мы отстаем на 10-11 очков от стыковых матчем.
Матч
Голы
Соломатин 54 (0:1). Марков 61 (1:1).
Состав
Кубань: Фролов, Марков (Зотов, 78), Бендзь, Смирнов, Бугаев (Щадин, 81), Гай, Якуба, Алейник, Хубулов, Житнев (Обухов, 64), Ильин
Балтика: Вамбольт, Тимофеев, Марущак, Сармонт, Помогаев (Родионов, 90), Суханов, Каленкович (Почивалин, 77), Елисеев А., Цимбал, Соломатин (Славнов, 90), Сердюк (Подбельцев, 69)
Предупреждения:
Алейник, 26 - нет
Судья:
Тимур Арсланбеков (Россия)
Место и дата
15 октября 18:00, Кубань, Онлайн-трансляция