Олег Олейник: Петреску приехал работать с готовым материалом

Полузащитник «Кубани» Олег Олейник после ничьей с «Шинником» (1:1) в матче 17-го тура ФНЛ рассказал о том, чего не хватило Дану Петреску, чтобы остаться в команде.

- Думаю, результат несправедлив. У соперника был один момент, и они его реализовали. Мы имели больше шансов отличиться, но нас подвела реализацияю

- Фанаты кричали «Что же вы раньше так не играли?».

- Пришел тренер, который знает, во что команда должна играть. Это стиль, где все ребята играют в пас. При старом тренере мы били вперед и ничего не получалось, потому что нам нужен был столб в нападении. На него должны были идти мячи. Сейчас мы начали играть комбинационно, и моменты стали возникать. Осталось наладить реализацию.

- Вы говорили Петреску, что не понимаете его мотивы игры?

- А как мы тренеру это скажем? Игра была так построена.

- Какой микроклимат был в команде при Петреску?

- У нас всегда был хороший коллектив, сейчас ничего не изменилось. Конечно, в каких-то игровых моментах мы не понимали, что от нас требуется. Сейчас идею понимают все.

- Что тогда не позволяло понимать идею Петреску?

- Тренер приехал из Европы (на самом деле из Китая), чтобы работать с готовым материалом. Здесь ребята сразу пришли в команду, многие из ФНЛ, их надо сплотить, рассказать всю философию. А мы били мяч вперед. В итоге, ничего и не получалось.

- Какая сейчас в «Кубани» финансовая ситуация? В понедельник вам выплатили долги.

- Да, сейчас все закрыли.

- Правда ли, что команда некоторое время питалась не в столовой, а в торговом центре недалеко от базы? Столовая не работала.

- Нет. Она и сейчас работает.

- Какая атмосфера была в раздевалке после матча?

- Калешин поблагодарил нас. У нас сегодня были моменты, мы их не реализовали, но все хорошо.

- Калешин пришел из второй команды, где играет молодежь. Как он чувствует себя внутри новой команды?

- Я думаю, мы единый коллектив. Здесь неважно, откуда он пришел. Мы все вместе работаем для одной цели.

- Проводили ли как-то Петреску?

- Нет.

- Какая задача сейчас стоит перед командой?

- Задача осталась той же: выйти в Премьер-лигу. Сейчас мы отстаем на 10-11 очков от стыковых матчем.