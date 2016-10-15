Федор Канарейкин: Начали с того, что «привезли» себе три удаления

Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от игры с ХК «Сочи».

- Первый период мы сегодня начали с того, что «привезли» себе три удаления, отдали инициативу в начале игры, потом пытались что-то сделать... Хочу сказать, что звучная по именам атака нашей команды сегодня находилась в тени. Я не пойму - почему. Мы очень много двигались по свободным местам в зоне атаки, работали в бортах. Но никто не хотел идти на пятак, никто не хотел подставляться, не знаю, почему это произошло. Наверное, это в какой-то степени и моя вина. В остальном - пытались работать, сделать всю игру во втором-третьем периоде, но с одной шайбой игры, конечно, не выигрываются. «Сочи» - с победой, - цитирует Канарейкина пресс-служба ХК «Сочи».



Напомним, что хоккеисты «Сочи» в домашнем матче переиграли омский «Авангард» со счетом 2:1.

«Авангард» с 39 очками идет вторым на «Востоке». У «Сочи»36 очков и четвертое место на «Западе».

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