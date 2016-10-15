Федор Канарейкин: Начали с того, что «привезли» себе три удаления
Главный тренер «Авангарда» Федор Канарейкин поделился впечатлениями от игры с ХК «Сочи».
- Первый период мы сегодня начали с того, что «привезли» себе три
удаления, отдали инициативу в начале игры, потом пытались что-то сделать...
Хочу сказать, что звучная по именам атака нашей команды сегодня находилась в
тени. Я не пойму - почему. Мы очень много двигались по свободным местам в зоне
атаки, работали в бортах. Но никто не хотел идти на пятак, никто не хотел
подставляться, не знаю, почему это произошло. Наверное, это в какой-то степени
и моя вина. В остальном - пытались работать, сделать всю игру во втором-третьем
периоде, но с одной шайбой игры, конечно, не выигрываются. «Сочи» - с победой, - цитирует Канарейкина пресс-служба ХК «Сочи».
Напомним, что хоккеисты «Сочи» в домашнем матче переиграли омский «Авангард» со счетом 2:1.
«Авангард» с 39 очками идет вторым на «Востоке». У «Сочи»36 очков и четвертое место на «Западе».
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