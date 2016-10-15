«Генгам» обыграл «Лилль»
Матч девятого тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Лиллем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Генгама».
Единственный мяч на 32-й минуте забил Слоан Прива. «Генгам» набрал 14 очков и вышел на пятое место в чемпионате Франции. У «Лилля» семь очков и 18-е место.
Чемпионат Франции. Лига 1
9-й тур
Матч
Голы
Приват 32 (1:0).
Состав
Генгам: Юнссон, Кербра, Сорбон, Санко, Икоко, Марсал, Део, Коко (Менди, 86), Салибур, Бриан, Приват (Дидо, 64)
Лилль: Эньеама, Кивелли, Берья, Сумаоро, Корчиа, Амаду, Мавуба (Бензья, 76), Слити, Оббади (Санхаре, 68), Биссума (Амальфитано, 68), Эдер
Предупреждения:
Приват, 18 - нет
Судья:
Себастьян Морейра (Франция)
Место и дата
15 октября 21:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция
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