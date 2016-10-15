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«Генгам» обыграл «Лилль»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч девятого тура чемпионата Франции между «Генгамом» и «Лиллем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Генгама».

Единственный мяч на 32-й минуте забил Слоан Прива. «Генгам» набрал 14 очков и вышел на пятое место в чемпионате Франции. У «Лилля» семь очков и 18-е место.

Чемпионат Франции. Лига 1

9-й тур

Матч

Генгам - Лилль - 1:0 (1:0)

Голы

Приват 32 (1:0).

Состав

Генгам: Юнссон, Кербра, Сорбон, Санко, Икоко, Марсал, Део, Коко (Менди, 86), Салибур, Бриан, Приват (Дидо, 64)

Лилль: Эньеама, Кивелли, Берья, Сумаоро, Корчиа, Амаду, Мавуба (Бензья, 76), Слити, Оббади (Санхаре, 68), Биссума (Амальфитано, 68), Эдер

Предупреждения:

Приват, 18 - нет

Судья:

Себастьян Морейра (Франция)

Место и дата

15 октября 21:00, Стад де Роудору, Онлайн-трансляция


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