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Вячеслав Буцаев: Готовились к игре с лидером Восточной конференции

Андрей Ефимов
Источник:  ХК «Сочи»Комментарии

Главный тренер ХК «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу своей команды над «Авангардом».

- Готовились к очень серьезному сопернику, лидеру Восточной конференции. Поэтому, прежде всего, уделили внимание игре против нападающих соперника. Действительно, получили преимущество в первом периоде, но, к сожалению, не смогли его реализовать. В то же время, здорово сыграли в меньшинстве, когда у соперника во втором периоде были возможности играть в большинстве. Забили хороший первый гол, поймали на контратаке в третьем периоде. К сожалению, в концовке ложку дегтя в бочку меда добавили. Тем не менее - победа, ребята молодцы, здорово сегодня отыграли. Был виден настрой, было видно желание, так что - всех с победой, - цитирует Буцаева официальный сайт сочинской команды.

Напомним, что хоккеисты «Сочи» в домашнем матче переиграли омский «Авангард» со счетом 2:1.

«Авангард» с 39 очками идет вторым на «Востоке». У «Сочи»36 очков и четвертое место на «Западе».

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ХК Сочи - Авангард - 2:1 (0:0, 1:0, 1:1)

Голы:

Левицкий (Захарчук), 26:50 (1:0). Костицын (Крикунов, Игнатушкин), 53:50 (2:0). Лемтюгов (Соботка, Мартынов), 59:44 (2:1).

Место и дата

15 октября 17:00, Большой, Онлайн-трансляция


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