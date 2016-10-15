Карло Анчелотти: Мы неправильно настроились на матч с «Айнтрахтом»
Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Айнтрахта» в седьмом туре чемпионата Германии. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).
«Мы были неправильно настроены на матч, поэтому и играли
недостаточно хорошо. Надеюсь, что такое больше не повторится. Во втором тайме
мы были лучше. В итоге счет 2:2, который я считаю справедливым», - цитирует
Анчелотти официальный сайт «Баварии».
В
составе «Баварии» отличились Арьен Роббен и Джошуа Киммих. «Айнтрахт» ответил
голами экс-игрока «Зенита» Сабольча Хусти и Марко Фабиана.
Чемпионат Германии. Бундеслига
7-й тур
Матч
Айнтрахт - Бавария - 2:2 (1:1)
Голы
Роббен 10 (0:1). Хусти 43 (1:1). Киммих 62 (1:2). Фабиан 78 (2:2).
Состав
Айнтрахт: Градечки, Очипка, Вальехо, Чендлер, Абрахам, Эктор (Тарашай, 70), Хусти, Маскарель, Фабиан, Ребич (Хасебе, 67), Майер (Хргота, 77)
Бавария: Нойер, Хуммельс, Алаба, Лам, Боатенг, Роббен (Рафинья, 76), Алонсо (Саншеш, 46), Киммих, Алькантара, Коман (Левандовски, 67), Мюллер
Предупреждения:
Эктор, 8; Хусти, 34; Чендлер, 86; Градечки, 90 - Алонсо, 21; Хуммельс, 31; Саншеш, 65; Лам, 75
Удаления:
Хусти, 65 - нет
Судья:
Бастиан Данкерт (Германия)
Место и дата
15 октября 16:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция