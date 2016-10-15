Карло Анчелотти: Мы неправильно настроились на матч с «Айнтрахтом»

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против «Айнтрахта» в седьмом туре чемпионата Германии. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).

«Мы были неправильно настроены на матч, поэтому и играли недостаточно хорошо. Надеюсь, что такое больше не повторится. Во втором тайме мы были лучше. В итоге счет 2:2, который я считаю справедливым», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

В составе «Баварии» отличились Арьен Роббен и Джошуа Киммих. «Айнтрахт» ответил голами экс-игрока «Зенита» Сабольча Хусти и Марко Фабиана. «Бавария» продолжает лидировать в чемпионате Германии, имея в активе 17 очков.

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