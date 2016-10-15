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Карло Анчелотти: Мы неправильно настроились на матч с «Айнтрахтом»

Максим Кравченко
Источник:  ФК «Бавария»Комментарии

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти поделился впечатлениями после матча против  «Айнтрахта» в седьмом туре чемпионата Германии. Напомним, что игра завершилась вничью (2:2).

«Мы были неправильно настроены на матч, поэтому и играли недостаточно хорошо. Надеюсь, что такое больше не повторится. Во втором тайме мы были лучше. В итоге счет 2:2, который я считаю справедливым», - цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».

В составе «Баварии» отличились Арьен Роббен и Джошуа Киммих. «Айнтрахт» ответил голами экс-игрока «Зенита» Сабольча Хусти и Марко Фабиана. «Бавария» продолжает лидировать в чемпионате Германии, имея в активе 17 очков. 

Чемпионат Германии. Бундеслига

7-й тур 

Матч

Айнтрахт - Бавария - 2:2 (1:1)

Голы

Роббен 10 (0:1). Хусти 43 (1:1). Киммих 62 (1:2). Фабиан 78 (2:2).

Состав

Айнтрахт: Градечки, Очипка, Вальехо, Чендлер, Абрахам, Эктор (Тарашай, 70), Хусти, Маскарель, Фабиан, Ребич (Хасебе, 67), Майер (Хргота, 77)

Бавария: Нойер, Хуммельс, Алаба, Лам, Боатенг, Роббен (Рафинья, 76), Алонсо (Саншеш, 46), Киммих, Алькантара, Коман (Левандовски, 67), Мюллер

Предупреждения:

Эктор, 8; Хусти, 34; Чендлер, 86; Градечки, 90 - Алонсо, 21; Хуммельс, 31; Саншеш, 65; Лам, 75

Удаления:

Хусти, 65 - нет

Судья:

Бастиан Данкерт (Германия)

Место и дата

15 октября 16:30, Коммерцбанк-Арена, Онлайн-трансляция

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