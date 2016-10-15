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Защитник «Кубани» Бендзь: При Калешине тренировки стали осмысленнее

Максим Зайцев
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Капитан «Кубани» Сергей Бендзь после ничьей в матче 17 тура ФНЛ с «Балтикой» (1:1) рассказал, что изменилось в команде после ухода Дана Петреску.
- Мы недовольны результатом, хотя игра давалась. Мы создавали моментом, но не хватило реализации. Одного мяча оказалось мало. Дома нужно забивать больше: два или три мяча, тем более с «Балтикой». Мы должны доминировать, создавать кучу моментов и реализовывать их. Сегодня нам такого не хватило.

- При Калешине вы играете в другой футбол, чем при Петреску.

- Да, наш стиль изменился, как и тренировки. Они стали более осмысленные, стали нарабатывать комбинации, которые вы сегодня видели. При Петреску была другая направленность. Сейчас мы показываем комбинационный футбол. Тренер показывает нам, куда и как двигаться с мячом, как открываться под него. У нас много молодых ребят, которым нужно все это показывать.

- Когда появилась осмысленность? Калешин работает три дня. Раньше его замещал Семенов.

- Они вместе работают. В дуэте они готовили нас к игре с «Динамо».

- При Калешине дистанция между игроками и тренерским штабом стала меньше, чем при Дане?

- Да. Что мешало Петреску? Он отличный тренер, но он не нашел подход к этим парням.

- Вы говорили, что при нем климат в команде был не лучшим. В чем это отражалось?

- Климат был нормальный. У нас были игры, когда нам не хватало голов, удачи, да и игры как таковой не было. Я не знаю, что говорить о Петреску. Он ушел из команды.

- Что было в раздевалке в эти моменты с командой?

- Настроения была упаднические, команда не могла собраться. Я думаю, мы сейчас заиграем по-другому и будем играть в комбинационный футбол.

- Игроки собирались вместе, что обсудили происходящее?

- Мы собирались вместе. У нас был и командный ужин, и мероприятия. За город с семьями выезжали, с руководством тоже. Пытались все сделать, но что-то не получалось.

- Калешин уже сказал, что хочет изменить в «Кубани»?

- Он хочет, чтобы мы доминировали на поле, играли первым номером. «Кубань» - великий клуб с большими традициями. В первой лиге мы должны играть первым номером и реализовать моменты. Пока нам это не удается. Да, мы так говорим каждую игру. Но нужно выходить и заново все доказывать на поле.

- Перед командой были погашены долги. Чувствуете, что появилась стабильность?

- Мы это чувствуем, да. И в игровом плане, думаю, все наладится.

- Руководство заходит к вам в раздевалку, чтобы настроить команду?

- Да, сегодня Коробка заходил в раздевалку и настраивал нас. Сказал, что нужно атаковать, забивать и играть в более атакующий футбол, побеждать дома.

- Как оцениваете шансы на возвращение в премьер-лигу?

- Они есть всегда. Нужно биться за любой шанс и цепляться зубами и всем, чем можно, до последнего за это. Каждый игрок должен стремиться наверх, к своей цели. У нас она одна – выйти в премьер-лигу.

Матч

Кубань - Балтика - 1:1 (0:0)

Голы

Соломатин 54 (0:1). Марков 61 (1:1).

Состав

Кубань: Фролов, Марков (Зотов, 78), Бендзь, Смирнов, Бугаев (Щадин, 81), Гай, Якуба, Алейник, Хубулов, Житнев (Обухов, 64), Ильин

Балтика: Вамбольт, Тимофеев, Марущак, Сармонт, Помогаев (Родионов, 90), Суханов, Каленкович (Почивалин, 77), Елисеев А., Цимбал, Соломатин (Славнов, 90), Сердюк (Подбельцев, 69)

Предупреждения:

Алейник, 26 - нет

Судья:

Тимур Арсланбеков (Россия)

Место и дата

15 октября 18:00, Кубань, Онлайн-трансляция

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