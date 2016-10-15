Защитник «Кубани» Бендзь: При Калешине тренировки стали осмысленнее
Капитан «Кубани» Сергей Бендзь после ничьей в матче 17 тура ФНЛ с «Балтикой» (1:1) рассказал, что изменилось в команде после ухода Дана Петреску.
- Мы недовольны результатом, хотя игра давалась. Мы создавали моментом, но не хватило реализации. Одного мяча оказалось мало. Дома нужно забивать больше: два или три мяча, тем более с «Балтикой». Мы должны доминировать, создавать кучу моментов и реализовывать их. Сегодня нам такого не хватило.
-
При Калешине вы играете в другой футбол, чем при Петреску.
-
Да, наш стиль изменился, как и тренировки. Они стали более осмысленные, стали
нарабатывать комбинации, которые вы сегодня видели. При Петреску была другая
направленность. Сейчас мы показываем комбинационный футбол. Тренер показывает
нам, куда и как двигаться с мячом, как открываться под него. У нас много
молодых ребят, которым нужно все это показывать.
-
Когда появилась осмысленность? Калешин работает три дня. Раньше его замещал
Семенов.
-
Они вместе работают. В дуэте они готовили нас к игре с «Динамо».
-
При Калешине дистанция между игроками и тренерским штабом стала меньше, чем при
Дане?
-
Да. Что мешало Петреску? Он отличный тренер, но он не нашел подход к этим
парням.
-
Вы говорили, что при нем климат в команде был не лучшим. В чем это отражалось?
-
Климат был нормальный. У нас были игры, когда нам не хватало голов, удачи, да и
игры как таковой не было. Я не знаю, что говорить о Петреску. Он ушел из
команды.
-
Что было в раздевалке в эти моменты с командой?
-
Настроения была упаднические, команда не могла собраться. Я думаю, мы сейчас
заиграем по-другому и будем играть в комбинационный футбол.
-
Игроки собирались вместе, что обсудили происходящее?
-
Мы собирались вместе. У нас был и командный ужин, и мероприятия. За город с
семьями выезжали, с руководством тоже. Пытались все сделать, но что-то не
получалось.
-
Калешин уже сказал, что хочет изменить в «Кубани»?
-
Он хочет, чтобы мы доминировали на поле, играли первым номером. «Кубань» -
великий клуб с большими традициями. В первой лиге мы должны играть первым
номером и реализовать моменты. Пока нам это не удается. Да, мы так говорим
каждую игру. Но нужно выходить и заново все доказывать на поле.
-
Перед командой были погашены долги. Чувствуете, что появилась стабильность?
-
Мы это чувствуем, да. И в игровом плане, думаю, все наладится.
-
Руководство заходит к вам в раздевалку, чтобы настроить команду?
-
Да, сегодня Коробка заходил в раздевалку и настраивал нас. Сказал, что нужно
атаковать, забивать и играть в более атакующий футбол, побеждать дома.
-
Как оцениваете шансы на возвращение в премьер-лигу?
-
Они есть всегда. Нужно биться за любой шанс и цепляться зубами и всем, чем
можно, до последнего за это. Каждый игрок должен стремиться наверх, к своей цели.
У нас она одна – выйти в премьер-лигу.
Соломатин 54 (0:1). Марков 61 (1:1). Кубань: Фролов, Марков (Зотов, 78), Бендзь, Смирнов, Бугаев (Щадин, 81), Гай, Якуба, Алейник, Хубулов, Житнев (Обухов, 64), Ильин Балтика: Вамбольт, Тимофеев, Марущак, Сармонт, Помогаев (Родионов, 90), Суханов, Каленкович (Почивалин, 77), Елисеев А., Цимбал, Соломатин (Славнов, 90), Сердюк (Подбельцев, 69) Алейник, 26 - нет Тимур Арсланбеков (Россия) 15 октября 18:00, Кубань, Онлайн-трансляция
Матч
Голы
Состав
Предупреждения:
Судья:
Место и дата
Соломатин 54 (0:1). Марков 61 (1:1).
Кубань: Фролов, Марков (Зотов, 78), Бендзь, Смирнов, Бугаев (Щадин, 81), Гай, Якуба, Алейник, Хубулов, Житнев (Обухов, 64), Ильин
Балтика: Вамбольт, Тимофеев, Марущак, Сармонт, Помогаев (Родионов, 90), Суханов, Каленкович (Почивалин, 77), Елисеев А., Цимбал, Соломатин (Славнов, 90), Сердюк (Подбельцев, 69)
Алейник, 26 - нет
Тимур Арсланбеков (Россия)
15 октября 18:00, Кубань, Онлайн-трансляция