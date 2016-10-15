«Реал» разгромил «Бетис» и догнал «Атлетико» в чемпионате Испании
Матч восьмого тура чемпионата Испании между «Бетисом» и мадридским «Реалом» завершился убедительной победой гостей. Итоговый счет матча – 6:1 в пользу «Реала».
В составе «королевского клуба дубль сделал Иско, по голу забили Рафаэль Варан, Карим Бензема, Марсело и Криштиану Роналду. У «Бетиса» гол в активе Альваро Сехудо. «Реал» набрал 18 очков и сравнялся в турнирной таблице с «Атлетико». По дополнительным показателям подопечные Диего Симеоне идут первыми. У «Бетиса» восемь очков и 15-е место.
Чемпионат Испании. Примера
8-й тур
Матч
Голы
Варан 4 (0:1). Бензема 32 (0:2). Марсело 40 (0:3). Иско 45 (0:4). Сехудо 55 (1:4). Иско 62 (1:5). Роналду 79 (1:6).
Состав
Бетис: Адан, Дурмиси, Песселья, Манди, Брашанац (Зозуля, 46), Мартин (Себальос, 67), Пиччини, Хоакин, Петрос, Кастро, Алегрия (Сехудо, 46)
Реал: Навас, Карвахаль, Пепе, Марсело, Варан, Бэйл (Асенсио, 80), Кроос, Ковачич (Васкес, 65), Иско, Бензема (Мората, 75), Роналду
Предупреждения:
Песселья, 49; Зозуля, 77; Петрос, 90 - Иско, 43
Судья:
Хесус Хиль Мансано (Испания)
Место и дата
15 октября 21:45, Эстадио Бенито Вильямарин, Онлайн-трансляция