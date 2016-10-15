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Дубль Дибалы помог «Ювентусу» обыграть «Удинезе»

Максим Кравченко
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч восьмого тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Удинезе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ювентуса».

В составе «Юве» оба мяча забил Пауло Дибала. У «Удинезе» гол в активе Якуба Янкто. «Ювентус» набрал 21 очко и продолжает лидировать в чемпионате Италии. У «Удинезе» семь очков и 17-е место.

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

Матч

Ювентус - Удинезе - 2:1 (1:1)

Голы

Янкто 30 (0:1). Дибала 43 (1:1). Дибала 51 (2:1 - пен.).

Состав

Ювентус: Буффон, Бардзальи, Бенатиа (Бонуччи, 70), Алекс, Лихтштайнер, Эвра, Куадрадо, Лемина, Эрнанес, Манджукич (Игуаин, 66), Дибала (Стураро, 82)

Удинезе: Карнезис, Вагуэ, Самир (Аднан, 46), Ларанжейра, Фелипе, Янкто (Орто, 75), Фофана, де Пауль (Перица, 55), Кумс, Сапата, Теро

Предупреждения:

Эрнанес, 66 - Вагуэ, 45; Перица, 59

Судья:

Клаудио Джавилукки (Италия)

Место и дата

15 октября 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция

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