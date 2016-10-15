Дубль Дибалы помог «Ювентусу» обыграть «Удинезе»
Матч восьмого тура чемпионата Италии между «Ювентусом» и «Удинезе» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ювентуса».
В составе «Юве» оба мяча забил Пауло Дибала. У «Удинезе» гол в активе Якуба Янкто. «Ювентус» набрал 21 очко и продолжает лидировать в чемпионате Италии. У «Удинезе» семь очков и 17-е место.
Чемпионат Италии. Серия А
8-й тур
Матч
Голы
Янкто 30 (0:1). Дибала 43 (1:1). Дибала 51 (2:1 - пен.).
Состав
Ювентус: Буффон, Бардзальи, Бенатиа (Бонуччи, 70), Алекс, Лихтштайнер, Эвра, Куадрадо, Лемина, Эрнанес, Манджукич (Игуаин, 66), Дибала (Стураро, 82)
Удинезе: Карнезис, Вагуэ, Самир (Аднан, 46), Ларанжейра, Фелипе, Янкто (Орто, 75), Фофана, де Пауль (Перица, 55), Кумс, Сапата, Теро
Предупреждения:
Эрнанес, 66 - Вагуэ, 45; Перица, 59
Судья:
Клаудио Джавилукки (Италия)
Место и дата
15 октября 21:45, Ювентус Стэдиум, Онлайн-трансляция