Алексей Николаев: Я, как действующий арбитр, не буду давать оценку коллегам
Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев рассказал, что не будет оценивать публично работу арбитров РФПЛ.
- Мы договорились, что я, как действующий арбитр, не буду комментировать и давать оценку отдельным эпизодам по матчам моих коллег. Надеюсь, что Станислав Сухина согласится заниматься этой работой. Другой вопрос, что его нет сейчас в России, он будет только в конце недели.
Это не будет комментарий по горячим следам. Мне бы хотелось, чтобы это была оценка по итогам всех матчей тура, комментарий конкретным моментам каждой встречи, - цитирует Николаева ТАСС.
Напомним, 6 октября Валентин Иванов подал заявление об уходе с должности главы департамента судейства и инспектирования, которое было удовлетворено руководством организации. Иванов занимал этот пост с декабря 2013 года.
В тот же день министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко назначил Алексея Николаева исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС.
Отметим, что в матче десятого тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» На 45-й минуте защитник ростовской команды Федор Кудряшов получил прямую красную карточку за фол на Романе Зобнине. Еще один игрок обороны «Ростова» Сесар Навас на 75-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил свой клуб вдевятером.
Матч
Голы
Глушаков 53 (1:0).
Состав
Спартак: Ребров, Боккетти, Комбаров, Кутепов, Маурисио, Глушаков, Фернандо, Попов (Мельгарехо, 68), Зобнин (Ещенко, 79), Ананидзе, Зе Луиш
Ростов: Джанаев, Кудряшов, Навас, Гранат, Калачёв (Киреев, 40), Гацкан (Препелицэ, 72), Ерохин, Мевля, Нобоа, Полоз, Азмун (Байрамян, 46)
Предупреждения:
Фернандо, 30; Комбаров, 65 - Навас, 31; Гранат, 86; Ерохин, 90
Удаления:
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
15 октября 19:30, Открытие Арена, Текстовая трансляция