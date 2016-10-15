Алексей Николаев: Я, как действующий арбитр, не буду давать оценку коллегам

Исполняющий обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС Алексей Николаев рассказал, что не будет оценивать публично работу арбитров РФПЛ.

- Мы договорились, что я, как действующий арбитр, не буду комментировать и давать оценку отдельным эпизодам по матчам моих коллег. Надеюсь, что Станислав Сухина согласится заниматься этой работой. Другой вопрос, что его нет сейчас в России, он будет только в конце недели.

Это не будет комментарий по горячим следам. Мне бы хотелось, чтобы это была оценка по итогам всех матчей тура, комментарий конкретным моментам каждой встречи, - цитирует Николаева ТАСС.

Напомним, 6 октября Валентин Иванов подал заявление об уходе с должности главы департамента судейства и инспектирования, которое было удовлетворено руководством организации. Иванов занимал этот пост с декабря 2013 года.

В тот же день министр спорта Российской Федерации Виталий Мутко назначил Алексея Николаева исполняющим обязанности главы департамента судейства и инспектирования РФС.

Отметим, что в матче десятого тура РФПЛ между «Спартаком» и «Ростовом» На 45-й минуте защитник ростовской команды Федор Кудряшов получил прямую красную карточку за фол на Романе Зобнине. Еще один игрок обороны «Ростова» Сесар Навас на 75-й минуте получил вторую желтую карточку и оставил свой клуб вдевятером.