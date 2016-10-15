Нападающий «Шальке» Эмболо получил перелом голеностопа и пропустит матч с «Краснодаром»

Форвард «Шальке» Бреэль Эмболо в сегодняшнем матче седьмого тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (1:1) получил серьезную травму. Об этом сообщил главный тренер клуба из Гельзенкирхена Маркус Вайнцирль.

«К сожалению, нам пришлось сделать раннюю замену из-за травмы Бреля Эмболо. У него перелом голеностопа, сегодня состоится операция. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

Срок восстановления пока неизвестен, но очевидно, что Эмболо не сыграет против «Краснодара» 20 октября в матче Лиги Европы. В текущем сезоне 19-летний Бреэль Эмболо провел десять матчей за «Шальке» и забил три мяча при двух голевых передачах.