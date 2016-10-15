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Нападающий «Шальке» Эмболо получил перелом голеностопа и пропустит матч с «Краснодаром»

Максим Кравченко
Источник:  ФК «Шальке»Комментарии

Форвард «Шальке» Бреэль Эмболо в сегодняшнем матче седьмого тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (1:1) получил серьезную травму. Об этом сообщил главный тренер клуба из Гельзенкирхена Маркус Вайнцирль.

«К сожалению, нам пришлось сделать раннюю замену из-за травмы Бреля Эмболо. У него перелом голеностопа, сегодня состоится операция. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», - цитирует Вайнцирля официальный сайт «Шальке».

Срок восстановления пока неизвестен, но очевидно, что Эмболо не сыграет против «Краснодара» 20 октября в матче Лиги Европы. В текущем сезоне 19-летний Бреэль Эмболо провел десять матчей за «Шальке» и забил три мяча при двух голевых передачах.

Матч

Аугсбург - Шальке 04 - 1:1 (0:0)

Голы

Бенталеб 65 (0:1). Байер 78 (1:1).

Состав

Аугсбург: Хитц, Хинтереггер, Янкер, Стафилидис, Верхаг, Байер (Моравек, 90), Алтынтоп (Ридер, 90), Шмид, Ку Чжа Чол, Качар (Кор, 87), Чжи Дон Вон

Шальке 04: Ферманн, Налдо, Настасич, Хёведес, Баба, Гайс (Майер, 85), Шёпф (Коноплянка, 61), Бенталеб, Горецка, Шупо-Мотинг, Эмболо (Хунтелар, 24)

Предупреждения:

Стафилидис, 21; Алтынтоп, 39 - Гайс, 27; Хёведес, 55; Коноплянка, 87

Судья:

Тобиас Штилер (Германия)

Место и дата

15 октября 16:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция

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