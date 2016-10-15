Нападающий «Шальке» Эмболо получил перелом голеностопа и пропустит матч с «Краснодаром»
Форвард «Шальке» Бреэль Эмболо в сегодняшнем матче седьмого тура чемпионата Германии против «Аугсбурга» (1:1) получил серьезную травму. Об этом сообщил главный тренер клуба из Гельзенкирхена Маркус Вайнцирль.
«К сожалению, нам пришлось
сделать раннюю замену из-за травмы Бреля Эмболо. У него перелом голеностопа,
сегодня состоится операция. Мы желаем ему скорейшего выздоровления», - цитирует
Вайнцирля официальный сайт «Шальке».
Срок восстановления пока неизвестен, но очевидно, что Эмболо не сыграет против «Краснодара» 20 октября в матче Лиги Европы. В текущем сезоне 19-летний Бреэль Эмболо провел десять матчей за «Шальке» и забил три мяча при двух голевых передачах.
Матч
Аугсбург - Шальке 04 - 1:1 (0:0)
Голы
Бенталеб 65 (0:1). Байер 78 (1:1).
Состав
Аугсбург: Хитц, Хинтереггер, Янкер, Стафилидис, Верхаг, Байер (Моравек, 90), Алтынтоп (Ридер, 90), Шмид, Ку Чжа Чол, Качар (Кор, 87), Чжи Дон Вон
Шальке 04: Ферманн, Налдо, Настасич, Хёведес, Баба, Гайс (Майер, 85), Шёпф (Коноплянка, 61), Бенталеб, Горецка, Шупо-Мотинг, Эмболо (Хунтелар, 24)
Предупреждения:
Стафилидис, 21; Алтынтоп, 39 - Гайс, 27; Хёведес, 55; Коноплянка, 87
Судья:
Тобиас Штилер (Германия)
Место и дата
15 октября 16:30, Импульс Арена, Онлайн-трансляция