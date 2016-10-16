В «шведском» полуфинале КМ сыграют «Сандвикен» и «Вестерос»
На Кубке мира завершились два первых четвертьфинала.
В первом «Вестерос» с большим трудом переиграл столичный «Хаммарбю» 4:3. Второй матч завершился с таким же счетом. «Сандвикен» вел по ходу встречи 3:1, однако «Бруберг» сначала счет сравнял (3:3), а на последней минуте создал шикарный момент. Вратарь хозяев мяч отразил, и в ответной атаке Эрик Петтерсен забил и вывел «Сандвикен» в полуфинал.
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