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В «шведском» полуфинале КМ сыграют «Сандвикен» и «Вестерос»

Игорь Зетилов
Источник:  Sovsport.ruКомментарии

На Кубке мира завершились два первых четвертьфинала.

В первом «Вестерос» с большим трудом переиграл столичный «Хаммарбю» 4:3. Второй матч завершился с таким же счетом. «Сандвикен» вел по ходу встречи 3:1, однако «Бруберг» сначала счет сравнял (3:3), а на последней минуте создал шикарный момент. Вратарь хозяев мяч отразил, и в ответной атаке Эрик Петтерсен забил и вывел «Сандвикен» в полуфинал.

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