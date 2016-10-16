В «шведском» полуфинале КМ сыграют «Сандвикен» и «Вестерос»

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«СКА-Нефтяник» и «Бруберг» разошлись миром Хабаровский «СКА-Нефтяник», готовящийся к старту Кубка мира на шведском сборе, сыграл товарищеский матч против «Бруберга».

Смотри Кубок мира, не сходя с дивана Любой желающий может оплатить как показ каждого матча Кубка мира (он пройдет в шведском Сандвикене 13-16 октября) в отдельности (по 59 шведских крон каждрый или 430 рублей) или приобрести пакет трансляций — всего за 149 SEK (или 1050 рублей).

Квартет в поход собрался 13 октября 2016 года в шведском Сандвикене стартует Кубок мира, самый престижный клубный турнир в хоккее с мячом.

Ура, мы - Ломановы, гнутся все! Красноярский «Енисей» в четвертый раз выиграл Кубок мира, самый престижный клубный международный турнир.

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