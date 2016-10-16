ПСВ не смог обыграть «Хераклес» в чемпионате Голландии

Футболисты ПСВ, которые являются соперником «Ростова» по Лиге чемпионов, сыграли вничью с «Хераклесом» в матче девятого тура чемпионата Голландии.

Встреча, прошедшая в субботу в Эйндховене, завершилась со счетом 1:1. В составе хозяев забил Гастон Перейро, а у гостей гол на счету Самуэля Арментероса.

В Лиге чемпионов ПСВ в рамках группы D 28 сентября на выезде сыграл вничью с «Ростовом» - 2:2. Ответный матч соперники проведут в Эйндховене 6 декабря.